喬不攏 馬來西亞、新加坡高鐵計畫宣告終止

新加坡和馬來西亞高速鐵路設計圖。（取材自wsp.com）

新加坡 和馬來西亞高速鐵路興建計畫展 延2年，雙方仍無法在期限前對協議內容達成共識。新加坡交通部今天表示，兩國高鐵計畫終止，馬來西亞須賠償新加坡已承擔的費用。

新加坡媒體報導，星馬兩國今天發表聯合聲明表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情 衝擊馬國經濟，馬國政府對計畫內容提出調整，雙方雖對此進行數次會談，但仍無法達成共識。

根據聲明，星馬兩國將遵守各自義務，採取因高鐵協議終止的必要措施。

新加坡與馬來西亞於2016年簽署「吉隆坡-新加坡高鐵雙邊協議」，隨後在馬來西亞要求下，雙方同意將高鐵計畫展延至2020年12月31日。

展延期限到期前，新加坡總理李顯龍與馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）曾於2020年12月2日透過視訊會議檢視高鐵計畫進度，包括馬國提出的修改建議。

新加坡交通部今天發布新聞稿宣布兩國高鐵計畫終止並表示，馬來西亞須對新加坡依協議履行義務而承擔的費用作出賠償。

星國交通部也說，「我們與馬來西亞的關係是深遠且多面向的」，期盼為了兩國人民共同利益，持續與馬國維持良好的關係並密切合作。

依原有規畫，這項高鐵建設全長約350公里，預計2026年通車，屆時往返新加坡與馬來西亞吉隆坡僅需90 分鐘；除了通勤成本大幅降低，也有利雙邊經貿交流。不過去年12月卻傳出馬國決定獨自在境內興建高鐵。

星媒引述馬國媒體報導指出，馬國政府決定放棄與新加坡共同興建高鐵的計畫，準備獨自完成境內的高鐵建設，將終點站從原本規畫的新加坡改成馬來西亞柔佛新山。馬國已準備賠償新加坡約3億令吉（約7930萬美元）。

從新加坡駕車至吉隆坡約需4小時，長途巴士約6小時，搭飛機則需近1小時。