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原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

明知男友確診還要一起搭機 火辣實境秀女星遭逮捕

記者蘇詠智／綜合報導
薩拉霍蘭德曾是選美皇后，身材一流。（取材自Instagram）
薩拉霍蘭德曾是選美皇后，身材一流。（取材自Instagram）

不是每個人都能開心揮別2020、迎接2021，由於全球仍籠罩在新冠肺炎陰影下，尤其近日冒出變種病毒的英國，更是加強防疫規定，無奈民眾的觀念還是不足，三不五時鬧出自私、危及他人的風波，就連公眾人物也不例外，還丟臉丟到國外去。

曾經當選英國最老資格選美活動「英國（大不列顛）小姐」的薩拉霍蘭德，早先因為參加煽情實境秀「戀愛島」節目上公然與看對眼的男性發生關係，后冠遭到剝奪、由其他人遞補，節目主持人還為她辯護，稱她是個很甜美的女孩，選美會觀念是否還在石器時代？不料幾年之後，薩拉就捅出更大的婁子，甚至遭到逮捕。

薩拉霍蘭德曾經惹出爭議，現更因為違反防疫規定觸法被捕。（取材自Instagram...
薩拉霍蘭德曾經惹出爭議，現更因為違反防疫規定觸法被捕。（取材自Instagram）

原來薩拉與男友艾略特前往蕾哈娜的祖國巴貝多度假，上周日入境時作了新冠肺炎檢測，結果在周二出爐，艾略特確定是陽性，兩人被戴上識別的紅色手帶，但他們竟然主動把手帶剪掉，想要搭機返回英國，在機場被攔下來逮捕，據稱是被飯店員工發現被剪斷的手帶，立即通報警察，才讓兩人的犯行曝光。

目前據稱兩人已經被帶往新冠肺炎病房，未來可能各自遭罰近1萬8000英鎊，還有可能判處12個月的有期徒刑。

薩拉霍蘭德與男友艾略特因違反新冠肺炎隔離規定在巴貝多被捕。（取材自Instagr...
薩拉霍蘭德與男友艾略特因違反新冠肺炎隔離規定在巴貝多被捕。（取材自Instagram）

英國 新冠肺炎 警察

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