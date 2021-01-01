日媒：至少44名日學者 參與中國「千人計畫」

日本讀賣新聞獨家報導，至少有44名日本籍研究人員參與中國延攬海外人才的「千人計畫」。圖為被指有關的北京航空航天大學校園。（新華社）

日媒報導，至少有44名日本 籍研究人員參與中國 延攬海外人才的「千人計畫」，日本政府為防止攸關經濟與安全保障重要技術外流，檢討強化曾獲日本政府補助的研究人員相關規範。

日本讀賣新聞獨家報導，參與千人計畫的日本籍研究人員中，也有從日本政府領取高額研究經費補助後，再前往與中國軍隊相關的大學研究。

日本政府為防止攸關經濟與安全保障重要技術外流，將要求接受政府資金的研究人員，原則上必須公開在海外的相關活動。

報導指出，承認參加千人計畫或曾接受表揚等參與的日本籍研究人員有24人；另外20人則是從大學官網或當事人部落格等，得知參加或參與千人計畫。

之所以要參加千人計畫，不少研究人員看上的是保證可以獲得高額研究經費，或是研究環境比日本來得有吸引力。

44人中的13人，在過去10年獲得日本「科學研究費助成事業」（科研費）補助，每個人包括共同研究在內所獲補助額都逾億日圓，13人加總科研費總額約45億日圓。

根據日本政府文部科學省等公開的科研費資料庫，獲得日本補助最多的是在中國沿海地區一所大學研究的前教授，補助額達7億6790萬日圓。

不同於美國 已對千人計畫強化監管技術外流，日本政府目前並未對參加千人計畫實施任何管制措施，也無法掌握實際狀況。

日本政府有意參考美國制度等，在今年提出政策準則，以獲得政府資金補助的研究計畫作為對象，檢討要求這些研究人員在參加海外的人才延攬計畫，或是接受外國資金的時候，都必須公開。

這次確認的44名日本籍研究人員中，有8人屬於跟中國軍隊相關的「國防7校」；其中5人是日本學術會議的前會員或前合作會員。

中國千人計畫指的是，以成為領先世界的科學技術強國為目標，吸引外國人才聚集中國的人才延攬計畫。國家層級從2008年開始實施，參加的外國研究人員以美國或歐洲為主，2018年時已逾7000人，但中國方面近年已未說明參加計畫的研究人員資訊。