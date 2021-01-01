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金正恩又消失？連2年沒發表新年談話 僅公開賀年卡

中央社／首爾1日電
勞動黨報勞動新聞1日公開北韓領導人金正恩的親筆賀年卡。（取材自勞動新聞）
勞動黨報勞動新聞1日公開北韓領導人金正恩的親筆賀年卡。（取材自勞動新聞）

北韓領導人金正恩連續兩年未發表新年談話，勞動黨報勞動新聞今天公開金正恩親筆賀年卡，在度過因天災及防疫而苦不堪言的2020年後，親筆信也以溫暖激勵的內容為主。

據勞動新聞公開賀年卡內容，金正恩除祝賀新年到來，也向國民在艱辛時期依舊信任、支持黨表達感謝，誓言新的一年會為人民的生活及心願持續戰鬥。

韓聯社報導，金正恩掌權後幾乎每年都會發表新年談話，但這次並非首次以其他方式代替，2020年元旦時就是以2019年12月28日至31日舉行的勞動黨全員會議期間的金正恩演說代替。

不過，這次是金正恩首次公開親筆賀年卡，也是1995年後時隔26年北韓領導人首次在元旦公開對全國人民的親筆信。北韓前領導人金日成在1994年7月逝世，時任領導人、金正恩的父親金正日於1995年發表親筆信追悼金日成。

南韓總統文在寅今天透過臉書貼文發表的新年賀詞也以在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情肆虐下鼓勵國民的內容為主，表示「在日常生活從疫情中解放之前，不會放開任何一個人的手」，承諾與人民攜手前行。

文在寅在文中表示，在新的一年中，會以「恢復日常」來報答因疫情失去家人、或仍在與病魔奮戰的民眾，以及在第一線奮戰的防疫人員。

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