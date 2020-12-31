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挪威村莊大規模崩塌！直升機空拍雪地出現超大坑

編譯周辰陽／綜合報導
挪威南部耶爾呂姆市（Gjerdrum）轄下的艾斯克村30日晚間發生大規模崩塌災害，搜救隊伍正致力尋找仍不知去向的民眾。（歐新社）
挪威南部耶爾呂姆市（Gjerdrum）轄下的艾斯克村30日晚間發生大規模崩塌災害，搜救隊伍正致力尋找仍不知去向的民眾。（歐新社）

挪威南部耶爾呂姆市（Gjerdrum）的一處村莊30日晚間發生大規模崩塌災害，目前仍有至少10人不知去向，搜救單位出動無人機與搜救犬，並派出直升機從空中搜尋，試圖找到失蹤者的下落。

Euronews綜合報導，這起事件發生在距離首都奧斯陸約30公里的艾斯克村（Ask），31棟住宅與9棟建物被毀，有10人在崩塌剛開始時受傷，其中一人傷勢嚴重，共900人撤離當地。

艾斯克村一帶以「流黏土」（Quick Clay）地質聞名，此前也曾發生崩塌。挪威岩土工程研究所（Norwegian Geotechnical Institute）提供的空拍畫面可見，雪地正中央出現一個超級大坑，有建築物落入坑中，也有好幾棟建築物就懸在崖邊。

當局表示，已在村外2公里處發現新的「不穩定地面」，但不影響搜救任務進行。警方的專案小組負責人指出，儘管他們希望找回活著的民眾，崩塌尚未停止，也還有建築處於大坑的邊緣。

報導指災區的黏土地層目前仍非常不穩，加上氣溫僅攝氏零下一度，搜救隊伍出於安全考量仍無法徒步進入，行動多由裝備熱感應攝影機的無人機與直升機進行。當局籲請民眾不要接近，同時禁止半徑一公里內施放新年煙火。

耶爾呂姆市長奧斯騰森（Anders Østensen）指出，因為有關單位發現越來越多的危險區域，撤離人數估計上看1500人，也指失蹤者家屬對結果感到「非常害怕與焦慮」，「（家屬）希望他們不是活著被找到，就是待在崩塌區以外的其他地方。」

攝影

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