2020年最後一天 英國確診人數再創新高

圖為聖誕節前夕，倫敦疫情警報等級升至第4級，非必要商店關門，原本熱鬧的攝政街只剩大天使燈飾閃爍，街上人煙稀少。中央社

黑暗的2020年即將過去，但英國 的疫情尚未迎來曙光。在今年最後一天，英國確診人數再度創下新高，達到5萬5892人，964人病故。英國政府呼籲民眾待在家中跨年，切勿外出。

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診數近來每天刷新紀錄，今天新增5萬5892人確診，是有紀錄以來最高確診人數，病故人數則多達964人，僅比昨天的981人微幅下降。

英國廣播公司（BBC）報導，倫敦 、艾塞克斯（Essex）和白金漢郡（Buckinghamshire）的醫院都因為湧入大量新冠肺炎病患面臨沈重壓力。

英國今天起擴大第3、4級警報範圍，目前大約有4400萬人居住在第4級警報地區，約占英格蘭人口的78％。第4級警報地區的所有非必要商店、健身房、電影院、娛樂場所等都必須關閉，民眾應該儘量待在家中，只能和非同住的人在室外見面，且限制1人。

雖然今天是跨年夜，但衛生大臣韓考克（Matt Hancock）呼籲民眾應該「負起責任」，待在家裡。他表示，醫療體系現在面臨很大壓力，民眾不應該對防疫鬆懈。

韓考克表示：「我知道大家今年都犧牲很多，但我們不能鬆懈。已經有60萬人接種疫苗，我們將會打敗病毒。」

不過，民眾即使出門也沒有任何活動可以參加，著名的倫敦眼跨年煙火早在9月就宣布取消，所有聚集人潮的活動都無法舉行。英國政府不斷呼籲民眾「待在家裡安全跨年」，不要和親友在室內會面，除非原本就同住或屬於互助圈。

英國政府製作廣告提醒大眾，確診案例當中約有1/3的人沒有出現症狀，因此每個人都應該假設自己身上帶有病毒，避免對外傳播。

加護病房醫師蒙哥馬利（Hugh Montgomery）接受BBC廣播節目訪問時表示，他憂心跨年夜過去之後，醫院將會迎來「如海嘯般的」確診案例。他呼籲大眾接受今年跨年夜必須冷清度過的現實，不要外出開趴。

蒙哥馬利表示：「英國的加護病房面臨很大困境，非常多的人送進來，每個人的工作量都達到極限。」

他也表示，把激增的確診與病故人數怪到變種病毒 頭上是不對的，因為變種病毒和原本病毒產生相同症狀，只不過更具傳染性。

蒙哥馬利說：「最令我生氣的是大家現在怪罪病毒，根本不是病毒的問題，是人的問題，是那些不洗手、不戴口罩的人。這些人到處傳播病毒，害別人身亡。他們根本不知道自己害死人。我見過一家人全都身亡，這種事必須停止。」

他憤怒表示，那些無視保持社交距離規定或不戴口罩的人，「根本雙手沾滿鮮血」。