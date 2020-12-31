俄羅斯開始接種國產疫苗 逾半民眾沒有信心

俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（美聯社）

俄羅斯已開始使用國產疫苗 展開接種工作，許多民眾對此懷抱希望，但不少人士質疑這支疫苗的效力，因為俄國 政府似乎只想贏得疫苗生產競賽，逾半民眾對此疫苗沒有信心。

全球市場研究調查公司易普索（Ipsos）本周民調 顯示，俄國只有43%的民眾希望接種疫苗，反觀美國及德國分別有69%及65%的民眾有此意願。其他俄國民調指出，僅有38%的俄國民眾想要接種疫苗。

傳染病專家謝斯塔科娃（Irina Shestakova）接受俄羅斯新聞社（RIA）訪問時坦承：「這令人擔憂。（因為）儘快為大多數人口接種疫苗的國家便是勝利者。」

列瓦達民意測驗中心（Levada Center）負責人古德柯夫（Lev Gudkov）指出，圍繞在俄製「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗的宣傳活動加劇了若干擔憂。

俄國總統普亭（Vladimir Putin）在8月時宣布，「衛星-V」是全球首支註冊的疫苗，引發對於俄國政府急於贏得疫苗生產競賽的擔憂。

由於「衛星-V」取名自蘇聯於1957年冷戰巔峰時期首顆發射的人造衛星，人們更認為俄國政府急於贏得疫苗生產競賽。

古德柯夫指出：「這次大規模（疫苗接種）計畫引起極大的擔憂和不信任。人們知道，對於普亭而言，這支疫苗是俄國對抗西方的一部分。」

俄國官方2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情數據也引發懷疑。儘管俄國有大量感染人數，但官方死亡率仍相對較低。

俄國計算官方死亡人數的方法只基於解剖證實，政府已為此辯護。列瓦達民意測驗中心11月民調顯示，只有27%的俄國民眾對官方數據有信心。