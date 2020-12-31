疫情下跨年 全球各大城市只辦活動但不見人影

紐西蘭依照慣例在第一大城奧克蘭地標天空塔施放煙火迎新年，五分鐘的煙火表演和燈光秀點亮夜空。（美聯社）

紐約時報 報導，世界大多數城市2020跨年夜將和以往大不相同，由於新冠疫情和防疫 限制，全球知名跨年活動有的取消，有的照常舉行但禁止民眾到場。往年大批喧囂人群齊聚欣賞煙火表演場景，今年幾乎絕跡。

在澳洲雪梨，因本土新冠病例增加，當局近日收緊防疫措施，限制聚會人數。雪梨港灣大橋的跨年煙火以往每年都會吸引上百萬人參加，今年煙火照放但禁止民眾到場，政府鼓勵大家在電視前倒數，收看七分鐘煙火秀。

南華早報報導，香港維多利亞港跨年煙火表演和二月農曆新年遊行 已取消。在英國倫敦，泰晤士河年度煙火秀也取消，但大笨鐘將在午夜響起鐘聲。英國愛丁堡新年慶祝活動向來包括遊行、煙火表演和演唱會，這次將改在線上舉行。

日本跨年夜通報新增新冠病毒確診4520例，其中東京新增1337例，都創單日新高。東京的跨年活動全都取消，關東地區鐵路公司決定跨年夜所有夜班列車停駛，希望民眾早點回家。

在法國、義大利等歐洲國家，政府實施宵禁防疫，一些跨年音樂會等活動只能線上欣賞。德國不但限制民眾聚集，甚至禁賣煙火。

美國紐約時報廣場這次跨年活動，是1907年展開以來最特別但也最冷清的一次。跨年活動仍有包括曾獲葛萊美獎的歌手葛洛莉亞．蓋諾等人演出，數十名被選中的「2020年英雄」醫護人員和家屬將以特別嘉賓身分出席。時報廣場跨年倒數仍會有水晶球降下，周圍建築也仍會撒下五顏六色的碎紙，但禁止民眾到場。

在巴西里約，市政府關閉海灘，防止跨年狂歡民眾群聚。

防疫有成的紐西蘭是極少數照常施放煙火並舉行跨年派對的國家，紐西蘭依照慣例在第一大城奧克蘭地標天空塔施放煙火迎新年，五分鐘的煙火表演和燈光秀點亮夜空。