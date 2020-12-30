英相強生：英國6成確診案例是變種病毒

英國首相強生今天表示，英國目前2019冠狀病毒疾病確診案例中有60%感染的是新變種病毒。他並呼籲民眾跨年夜不要群聚，在家安全迎接新年。圖為倫敦街頭貼出的提醒民眾警愓病毒危害性的告示。(Getty Images)

英國 首相強生今天表示，英國目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確診案例中有60%感染的是新變種病毒 。他並呼籲民眾跨年夜不要群聚，在家安全迎接新年。

強生（Boris Johnson）接受英國廣播公司（BBC）訪問表示，英國確診案例中有60%是新型、傳染性更高的變種病毒。被問到政府是否反應太慢，導致疫情爆發。強生表示：「不幸的是，我們沒辦法預料到這是新變種病毒。」

他表示：「變種病毒從發源地迅速擴散，從倫敦 東部和肯特郡，開始朝全國蔓延。」

英國今天喜憂參半，好消息是當局批准牛津大學（Oxford University）和阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）共同研發的2019冠狀病毒疾病疫苗，將於2021年元月4日開始施打。英國當局訂購1億支，每人施打2劑，足夠讓5000萬人施打。

壞消息是變種病毒疫情延燒，當局今天宣布英格蘭更多地區從明天起將升級至第3及第4級警報。警報升級之後，英格蘭地區幾乎全部被劃入第3或4級。

英國今天新增5萬23人確診，病故人數則多達981人，是昨天的2倍多。

強生下午召開記會表示，在這個關鍵時刻，民眾應該要「加倍努力」防疫，他並表示有信心狀況在明年復活節後的周一（2021年4月5日）之前會變得更好。

他表示：「當然我們會試圖把這個日子提前，所以接種疫苗非常重要。」

英國副首席醫療官范—塔姆（Jonathan Van-Tam）表示，英國過去2周的平均感染率翻倍，來到每10萬人有380人感染。全國都出現「大量成長」，尤其在倫敦、英格蘭東南部與威爾斯南部地區。

他並表示，倫敦、英格蘭東南部和東部醫院收治的新冠肺炎患者人數「急速上升」。

英格蘭國家醫療保健服務醫療總監波維斯（Stephen Powis）則警告民眾跨年不要群聚，應該各自待在家中。他表示：「COVID喜歡人群，所以請大家以後再開趴。」

強生也表示：「我必須呼籲大家明天晚上要守規矩，在家安全迎接新年。這代表你們不能和親友在家裡碰面，除非你們原本就同住，或屬於同一互助圈，也要避免任何大型聚會。」