最後一哩路 英國會壓倒性通過脫歐貿易協議

英國國會今天以521票支持、73票反對，壓倒性通過英國與歐盟的脫歐後貿易協議。英相強生的保守黨同僚大多投下贊成票，反對黨工黨黨魁施凱爾則表示「爛協議好過沒協議」。圖為英相強生。美聯社

英國 國會今天以521票支持、73票反對，壓倒性通過英國與歐盟 的脫歐 後貿易協議。英相強生的保守黨同僚大多投下贊成票，反對黨工黨黨魁施凱爾則表示「爛協議好過沒協議」。

英國公投脫歐4年半後，終於將在格林威治時間31日晚間11時（布魯塞爾時間12時）結束脫歐過渡期，正式分手。

雙方經過9個月協商，在12月24日達成脫歐貿易協議。為順利銜接使協議生效，歐盟27會員國25日開始審視協議，27國大使28日一致表達同意批准，並在29日完成書面程序。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天上午簽署歐盟與英國貿易與合作協議，2人進場後僅花3分半鐘就完成簽署儀式，過程相當快速。

英國國會經過5小時辯論後，下午表決通過。送交女王御准（Royal Assent）之後，今天稍晚將正式成為法律。相較於談判過程的一拖再拖，最終一哩路走得十分快速。

強生（Boris Johnson）接受英國廣播公司（BBC）專訪表示，英歐貿易協議不但能讓英國「走自己的路」，同時也能讓英國繼續和歐盟自由貿易。

但他也承認：「未來會有挑戰。我們很清楚告訴民眾，他們必須替明年元月1日做好準備，一切將會不同。」

強生表示：「不過從英國出口的角度來看，他們現在佔有優勢，出口全世界只需要填寫一種表格。」

反對脫歐的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）在國會表示：「工黨將投票支持協議，以避免無協議脫歐。我們將會（與歐盟）打造更穩固的未來關係。」不過他也批評強生對大眾沒有說實話，英國業者將會迎接「雪崩式檢查、官僚作業，以及各種限制」。