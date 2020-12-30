我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞／直擊南加醫院 ICU滿載 屍體多到無處存

共和黨密蘇里州聯邦參議員霍利將否決選舉人團投票結果

最後一哩路 英國會壓倒性通過脫歐貿易協議

中央社倫敦30日專電
英國國會今天以521票支持、73票反對，壓倒性通過英國與歐盟的脫歐後貿易協議。英相強生的保守黨同僚大多投下贊成票，反對黨工黨黨魁施凱爾則表示「爛協議好過沒協議」。圖為英相強生。美聯社
英國國會今天以521票支持、73票反對，壓倒性通過英國與歐盟的脫歐後貿易協議。英相強生的保守黨同僚大多投下贊成票，反對黨工黨黨魁施凱爾則表示「爛協議好過沒協議」。圖為英相強生。美聯社

英國國會今天以521票支持、73票反對，壓倒性通過英國與歐盟脫歐後貿易協議。英相強生的保守黨同僚大多投下贊成票，反對黨工黨黨魁施凱爾則表示「爛協議好過沒協議」。

英國公投脫歐4年半後，終於將在格林威治時間31日晚間11時（布魯塞爾時間12時）結束脫歐過渡期，正式分手。

雙方經過9個月協商，在12月24日達成脫歐貿易協議。為順利銜接使協議生效，歐盟27會員國25日開始審視協議，27國大使28日一致表達同意批准，並在29日完成書面程序。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天上午簽署歐盟與英國貿易與合作協議，2人進場後僅花3分半鐘就完成簽署儀式，過程相當快速。

英國國會經過5小時辯論後，下午表決通過。送交女王御准（Royal Assent）之後，今天稍晚將正式成為法律。相較於談判過程的一拖再拖，最終一哩路走得十分快速。

強生（Boris Johnson）接受英國廣播公司（BBC）專訪表示，英歐貿易協議不但能讓英國「走自己的路」，同時也能讓英國繼續和歐盟自由貿易。

但他也承認：「未來會有挑戰。我們很清楚告訴民眾，他們必須替明年元月1日做好準備，一切將會不同。」

強生表示：「不過從英國出口的角度來看，他們現在佔有優勢，出口全世界只需要填寫一種表格。」

反對脫歐的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）在國會表示：「工黨將投票支持協議，以避免無協議脫歐。我們將會（與歐盟）打造更穩固的未來關係。」不過他也批評強生對大眾沒有說實話，英國業者將會迎接「雪崩式檢查、官僚作業，以及各種限制」。

英國 脫歐 歐盟

上一則

葉門亞丁機場爆炸 至少16死60傷

延伸閱讀

傳英國將實施極度嚴格封城 網打趣：出門者殺無赦

傳英國將實施極度嚴格封城 網打趣：出門者殺無赦
1645天大長征結束 英國脫歐戲碼終於落幕

1645天大長征結束 英國脫歐戲碼終於落幕
平安夜大禮 英歐達成加拿大式貿易協議

平安夜大禮 英歐達成加拿大式貿易協議
逾40國封鎖英國 無協議脫歐亂象提前登場

逾40國封鎖英國 無協議脫歐亂象提前登場

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
英國一名男子任職於一家公司長達20年，但他卻因請假高達808天而遭公司解雇。示意圖／ingimage

請假808天！他被開除告上法院 判決出爐令人訝異

2020-12-29 06:26
日本政府26日宣布，自28日開始至明年1月底，將禁止外國旅客新入境申請。 歐新社

變種新冠病毒入侵！日政府宣布1月底前禁外國旅客入境

2020-12-26 08:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出
南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院
姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…

姊來家中幫理髮 全家染新冠父母雙亡 弟悔恨來不及了…
剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡

剛當選路州聯邦眾議員 共和黨籍雷特洛染疫身亡
美出現首起英國變種病毒確診病例 無旅行紀錄

美出現首起英國變種病毒確診病例 無旅行紀錄