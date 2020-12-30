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三星李在鎔涉賄案重審 韓檢求處9年徒刑

中央社／首爾30日專電
韓國三星電子副會長李在鎔涉嫌行賄，30日開庭重審，檢方求處9年有期徒刑。李在鎔則在最後陳述時表達悔意，重申帶領三星確實守法的決心。歐新社資料照片
韓國三星電子副會長李在鎔涉嫌行賄，30日開庭重審，檢方求處9年有期徒刑。李在鎔則在最後陳述時表達悔意，重申帶領三星確實守法的決心。歐新社資料照片

韓國三星電子副會長李在鎔涉嫌行賄，今天開庭重審，檢方求處9年有期徒刑。李在鎔則在最後陳述時表達悔意，重申帶領三星確實守法的決心。

李在鎔涉嫌向前韓國總統朴槿惠及親信崔順實（後改名為崔瑞元，譯音）行賄，以求順利取得三星繼承權。2017年遭起訴後，於一審遭判5年徒刑，二審法院改判2年半徒刑、緩刑4年，但最終由最高法院發回重審。

首爾高等法院今天開庭審理此案，檢方要求將李在鎔判處9年徒刑。檢方先前就此案皆求處12年徒刑，這次刑量稍減。檢方說明，是考量最高法院認定李在鎔部分罪嫌無罪後進行調整。

檢方表示，三星在韓國是具相當代表性及力量的企業，為了社會健全發展，應以身作則對抗貪腐，但在朴槿惠閨密干政案中，卻輕易以身試法、規避責任。

對此，李在鎔的辯護律師說明，在審判進行過程中，三星已成立遵法監視委員會，李在鎔也親自向國民道歉，之後會持續採取措施，遏止違法行為。

李在鎔於最後陳述時表示懺悔，表示當時父親、三星前會長李健熙病倒，自己在慌亂的狀況下與朴槿惠單獨會面，「若是現在，絕對不會那樣處理」。

他也說，除了基本的遵守法律，他也會負起責任推動公司達到最高水準的公開透明及道德責任。

李在鎔提及今年10月辭世的父親，忍不住在法庭上流下眼淚，表示自己真的非常尊敬父親，也希望能向父親盡孝。

法院將在2021年1月18日就此案開庭宣判。

三星

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