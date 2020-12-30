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台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

FT專欄作家預測2021年大勢：別指望疫情明年底會落幕

編譯劉忠勇／綜合外電
明年底，每日死亡病例勢必會遠低於目前的1萬人，但不足以正式宣告疫情落幕。美聯社
明年底，每日死亡病例勢必會遠低於目前的1萬人，但不足以正式宣告疫情落幕。美聯社

一年前的此時，全球性的新冠肺炎疫情完全不在金融時報（FT）專欄作家預料之內，也沒有人想像得到，結果卻成為決定2020年命運的最重大事件，對2021年也勢必影響深遠。以下是FT對2021年的預測：

●世衛組織（WHO）會宣布新冠肺炎公衛緊急事件告一段落嗎？

不會。WHO早在去年1月30日即宣布「公共衛生緊急事件」，當時中國以外的病例尚不到100例，且無人死亡。WHO若要解除此警示，從疫苗推廣到持續保持社交距離等一切措施都必須到位，等到明年底，每日死亡病例勢必會遠低於目前的1萬人，但不足以正式宣告疫情落幕。

●全球會有50億人口接受疫苗嗎？

不會。各國政府深知，唯有全球普遍接種疫苗，才能有效遏止疫情，但顯然有富國和窮國之分。全球公平取得疫情的平台COVAX可取得近20億劑，但有些國家因物流和資金的問題仍無法大規模接種。就連在英美兩國，對疫苗的疑慮也可能影響施打進度。

拜登會是跛鴨總統嗎？

不會，拜登想要推動大幅改革，要過共和黨掌控的參院是不容易。但他在外交政策上仍有很大餘裕，也可藉行政命令，來達成像是重新加入巴黎氣候協議等訴求。

●美中會達成貿易協議嗎？

不會，拜登上台後，美中關係會趨於和解，但諸如違反WTO規定到勞工和環境規範等根本問題仍然無解。 拜登擔心搖擺州選票不保，也不太可能對中國示弱。中國也已宣布，希望2035年達到自主，不必受制於美國技術和供應鏈。「一個世界兩種制度」的情況會繼續發展下去。

●香港還會發生大規模抗爭嗎？

不會，中共實施國安法，讓香港示威人士無計可施。任何示威活動，勢必立即遭到警方打壓。

●2021年會不會是電動車的轉捩點？

會。電動車銷量在德國和北歐大增。摩根士丹利預測，全球電動車銷量今年會成長逾50%，占整體銷量近5%。

●前五大科技股市值會不會超過8兆美元？

會。兩年內，這五家合併市值增加逾一半至7兆美元，全球奮力度過疫情之際，科技五大咖明年營收可能再增1,600億美元，成長13%。

●史坦普500指數站上4000點？

會。史坦普500指數今天已漲15%。隨疫苗普及，3月以來表現不盡出色的能源股和金融股可望補漲，同時，也很難想像科技明星股會受挫。從目前水準再漲個9%應非難事。

疫情 疫苗 拜登

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