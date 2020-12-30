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「美國腔」引注目！哈利梅根Podcast上架 亞契稚嫩童音拜年

中央社／倫敦29日綜合外電報導
英國哈利王子和妻子梅根製作的第一集Podcast（播客）今天上架，他們的幼子亞契也在節目中首次對外界發聲，祝大家新年快樂，結果英國媒體紛紛對亞契的「美國腔」加以著墨。 美聯社
英國哈利王子和妻子梅根製作的第一集Podcast（播客）今天上架，他們的幼子亞契也在節目中首次對外界發聲，祝大家新年快樂，結果英國媒體紛紛對亞契的「美國腔」加以著墨。 美聯社

英國哈利王子和妻子梅根製作的第一集Podcast（播客）今天上架，他們的幼子亞契也在節目中首次對外界發聲，祝大家新年快樂，結果英國媒體紛紛對亞契的「美國腔」加以著墨。

哈利和梅根（Meghan Markle）的節目在音樂串流平台Spotify上架，節目最後可以聽到2019年5月出生的亞契（Archie）咯咯發笑，並祝聽眾「新年快樂」。

影片來源：YouTube

英國「每日郵報」（Daily Mail）王室記者英格利許（Rebecca English）在推特發文說：「他的美國口音很重。」英國「太陽報」（The Sun）寫道：「亞契寶寶有美國腔。」

他們的第一集Podcast邀請到歌手艾爾頓強（Elton John）、電視主持人詹姆斯柯登（James Corden）等知名人士來分享應對疫情的經驗，及對明年的期許。

哈利夫婦曾控告媒體侵犯他們的隱私，採取了一連串法律行動；同時他們掌握主導權，揭露自己各個方面的私人生活。

梅根與兒子在加拿大一座公園散步被偷拍，怒告媒體，這個月稍早才與這家通訊社達成和解。

她11月為「紐約時報」（The New York Times）撰寫一篇評論，公開自己流產，失去第2個孩子。

夫妻倆今年卸下王室職責並遷居美國加州後，展開了各式各樣有創意的商業活動，包括與影音串流平台一哥Netflix簽約合作。

美國 英國 哈利

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