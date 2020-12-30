捕魚竟撈到水下無人機 疑為中國潛艦進出印度洋探路

印尼一位漁民日前撈起一具無人水下載具（UUV），可見一具拖曳天線直接從尾錐延伸出來，符合中國水下滑翔機的獨家特徵。畫面翻攝：Detik.com

印尼 一位漁民日前出海作業，竟撈起一具無人水下載具（UUV），外型很像中國 自主研發的「海翼」水下滑翔機。由於發現地點深入印尼領海，不免讓人懷疑中方正在測量印度 洋與南海之間的水下航道，以供解放軍潛艦往後潛航通行使用。

「點滴網」（Detik.com）報導，漁民薩魯丁（Saeruddin）20日在南蘇拉威西的塞拉亞島（Selayar Island）一帶海域撈起這具UUV。儘管他相信這不是某種飛彈，也不覺得裡面還有爆裂物，但因為實在太重，他沒辦法自行拉上船，只好用繩索拖回沙灘，再用手推車運到自宅。

據報薩魯丁26日通報有關單位，武裝部隊總司令隨即下令轉送到望加錫（Makassar）的海軍基地保管檢查。

從照片可見，這具UUV前方鼻錐有著疑似感應器窗口，且中間窗口明顯大於左側窗口，一具拖曳天線則從尾端正央直接延伸出來，都符合「海翼」水下滑翔機的獨家特徵。

推特帳號JATOSINT的管理者還指出，類似的UUV曾分別於2019年3月與今年1月被印尼漁民在遠離中國鄰海的印尼海域發現。

海軍新聞（Naval News）網站指出，此次發現UUV的地點就在巽他海峽（Sunda Strait）與龍目海峽（Lombok Strait）之間。兩者都可來往印度洋與南海，具有戰時的重要性。

UUV收集的資訊可能包括海水溫度、濁度、鹽度、葉綠素與氧氣水平，雖然狀似無害，且常供科學研究使用，對海軍部署卻具有極高價值，特別可供潛艦作戰，「海軍越懂海水，就更能隱藏他們的潛艦」。