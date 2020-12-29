巴西總統：巴西是疫苗大市場 藥廠應主動聯絡我們

巴西總統波索納洛。（路透資料照片）

新冠肺炎疫情肆虐，值此各國積極搜購疫苗 之際，巴西總統波索納洛說，巴西擁有2億1000萬人口，是接種疫苗很大的市場，藥廠應有興趣出售疫苗，而非巴西倒追藥廠購買疫苗。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情嚴重，波索納洛（Jair Bolosnaro）昨天在首都巴西利亞告訴支持者說：「很多人說，我應該積極洽商藥廠，但巴西是一個有2億1000萬人的巨大消費市場，難道不應該是藥廠有興趣出售疫苗給我們？那麼應該是他們主動找我們才對。」

波索納洛之後也在社群媒體指出：「我根本不在乎來自各界的壓力，就算新聞媒體罵我，我也不會干預國家衛生監測局（Anvisa）的工作。」

針對巴西總統的發言，美國 藥廠輝瑞（Pfizer）聲明指出，國家衛生監測局要求對在巴西申請緊急使用疫苗授權進行一系列特殊分析，所以目前藥廠將繼續發送研究報告數據，以申請最終產品註冊。

輝瑞聲明指出，藥廠希望出售疫苗給巴西，但當地申請程序需要花費更多時間，例如要求提交針對巴西人試驗的單獨數據，而非其他國家的總體分析數據。

美國、中國 、加拿大、俄羅斯、阿根廷和歐洲各國已先後展開疫苗接種活動，儘管巴西透過里約克魯茲基金會（Fiocruz）與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）及牛津大學簽訂疫苗合同，但國家衛生監測局尚未批准產品註冊。

國家衛生監測局最新報告指出，輝瑞和阿斯特捷利康分別在12月5日和12月22日交付第3（最後）階段研究的部分結果，但沒有任何藥廠申請在巴西緊急使用授權。

巴西衛生部於12月10日宣布簽署購買7000萬劑輝瑞和德國BioNTech 合作研發疫苗的備忘錄。

另一項類似與輝瑞簽訂的協議是使用中國藥廠科興（Sinovac）與聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發在巴西生產的疫苗CoronaVac。

當時衛生部執行秘書佛朗哥（Élcio Franco）說，布坦坦和輝瑞處於相同情況，衛生部已有諒解備忘錄，只要一註冊，就可以列入國家疫苗接種計畫。

布坦坦研究所聲明指出，已將所有關於CoronaVac第1和第2臨床研究數據提交國家衛生監測局；12月初，國家衛生監測局工作團隊也前往中國視察科興藥廠，證明藥廠符合國際良好做法標準。

國家衛生監測局還授權在巴西進行第3階段臨床試驗，並批准進口約1100萬劑已製成的疫苗和原料。

阿斯特捷利康透過聲明指出，正在努力與國家衛生監測局和其他監管機構合作，盼儘快把疫苗交付給巴西和全世界，確保在這段病毒大流行期間，各國能夠廣泛、公平地獲得疫苗。