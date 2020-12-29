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法國人全球最不愛打疫苗 疫情未緩宵禁再提前

中央社巴黎29日專電
民調顯示，每10名法國人中僅4名願意接種2019冠狀病毒疫苗。(美聯社)
民調顯示，每10名法國人中僅4名願意接種2019冠狀病毒疫苗。(美聯社)

易普索今天出爐的民調顯示，每10名法國人中僅4名願意接種2019冠狀病毒疫苗，讓法國成為「最不聽話的世界冠軍」。東部疫情嚴峻，衛生部今晚宣布部分地區宵禁時間再提前。

法國2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗施打27日剛剛上路，根據全球市場研究調查公司易普索（Ipsos）與世界經濟論壇合作進行的民調，僅40%的法國人願意接種疫苗。且數字一路下滑，8月調查時是59%，10月降到54%

法國衛生部12月初公布的類似調查也反映了民眾接種意願降低，53%的受訪者表示一定或可能願意接種疫苗。

但法國也並非唯一民眾接種意願相對低落的國家。易普索的調查報告，排名緊跟其後的俄羅斯和南非，僅有分別43%及53%受訪者願意施打疫苗。日本是60%、義大利和西班牙均為62%，德國則是65%。

相對地，施打意願最高的國家則是中國，高達80%受訪者願意接種，隨後是巴西（78%）及12月8日疫苗最先上路的英國（77%）。而美國則是唯一施打意願正成長的國家，從10月的64%增至12月的69%。

15個受調查國家中，民眾不願意接種疫苗的主要原因是害怕副作用，其次是懷疑效果，然後是覺得自己沒有風險。

法國今天也召開衛生防禦部長會議，衛生部長維宏（Olivier Véran）今晚接受法國電視2台（France 2）訪問時指出，「目前並不考慮全國性或地區性的再度封城」，但部分疫情嚴峻地區，將自1月2日起將宵禁時間從晚上8點提前至傍晚6點，持續時間未定，「直到疫情改善為止」。

維宏表示，「四個大區的疫情最嚴峻，分別是大東部（Grand-Est）、勃根地-弗朗什-康地（Bourgogne- Franche-Comté）、奧弗涅-隆河-阿爾卑斯（Auvergne- Rhône-Alpes）與濱海阿爾卑斯省（Alpes-Maritimes）。地區間的疫情差距明顯，西部情況比東部緩和」。

維宏也表示一月底之前，50歲以上的衛生醫療從業人員都能施打疫苗。

法國過去24小時內新增1萬1395名確診病例，384人死亡，因疫情病逝總人數為6萬4078人。

疫苗 疫情 宵禁

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