歐中即將敲定投資協定 議員學者發出質疑

歐盟和中國可望在30日達成投資協定。圖為上海蘇州河沿岸。（中新社）

歐盟 和中國 領導人即將敲定投資 協定，不過歐洲議會議員批評中國的承諾口惠不實，擔心協定將影響歐美聯手制中的說服力，企業界則對執行時能否貫徹協定表示疑慮。

歐盟官員29日表示，中國在市場開放、公平競爭和永續發展3點作出「可觀的承諾」，歐盟主談代表因此建議與中國簽署投資協定，預計30日歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等高層將與中國國家主席習近平會談後正式對外宣布。

投資協定還需經歐洲議會批准，等正式生效還需要好幾個月的時間。由於新疆維吾爾族強迫勞動的問題在歐洲廣受爭議，歐盟官員透露，中方在協定中承諾將為批准國際勞工組織（ILO）有關強迫勞動的基本公約作出「持續而且持久」的努力。

對此，綠黨籍的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）表示，歐盟在與越南簽署的自由貿易協定當中，要求越南制定批准協定的時間表，歐盟也應該這樣要求中國。他指責歐盟接受中國口惠不實的承諾，認為這樣的談判結果不符合歐洲議會的期待。

此外，包瑞翰還批評，歐盟既然支持大西洋兩岸聯手制定對中政策，就應該先與拜登領導的美國新政府協調，他對歐盟沒有先與美國談、就自己與中國敲定協定感到遺憾。

柏林智庫全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）創辦人班納（Thorsten Benner）批評，中國與歐洲談判目的是分化歐美，投資協定是給習近平的「大禮」，而且選在美國新總統就職前談完，對歐美聯手制定中國政策來說是錯誤的訊號。

班納接受「商報」（Handelsblatt）訪問時也批評歐盟接受中方對強迫勞動問題的承諾。他說，從北京領導人處理香港問題的方式，證明中國根本不在乎國際協定。

不過，班納強調，歐洲對中國的立場轉趨強硬，視北京為體制的競爭對手，這個長期趨勢不會因投資協定的簽署而改變。

根據協定內容，中國未來將對歐商開放飛機製造、雲端服務、金融和醫療等行業的市場。

德國製造業同業公會德國工業聯盟（BDI）執行長藍恩（Joachim Lang）表示，在中國這樣由國家主導的經濟體，更好的投資條件對歐洲和中國企業都非常重要。