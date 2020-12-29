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歐盟與中國領導人30日視訊 可望宣布達成投資協定

中央社布魯塞爾30日專電
中國和歐盟最快可能本周三宣布達成投資協議。(路透)
中國和歐盟最快可能本周三宣布達成投資協議。(路透)

歐洲聯盟與中國完成投資協定談判，雙方領導人將在30日舉行視訊會議，會後可望正式宣布協定內容並進一步說明。

根據歐洲理事會訊息，今天視訊會議將在當地時間下午1時（美東時間早上7時）舉行。預計參與者包括歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及輪值國主席德國總理梅克爾（Angela Merkel）及中國國家主席習近平等人。

在協定完成政治層面共識後，歐中尚需一點時間完成最終版本，另有關投資保護的談判可能在明年繼續進行。

歐盟一位不具名官員29日透露，關於歐中全面投資協定（EU-China Comprehensive Agreement on Investment），中國未來將開放歐洲企業投資飛機製造、雲端服務、金融和醫療等行業，官員強調，這是中國與第三國所簽「最具野心」的協定。

至於外界關切的新疆維吾爾少數民族遭強迫勞動的問題，這位歐盟官員表示，中方承諾為批准國際勞工組織（ILO）有關強迫勞動的基本公約作出「持續而且持久」的努力，但外界質疑中方承諾空洞。

歐中投資協定自2013年開始談判，雙方期間進行逾30輪磋商，德國今年7月接下歐盟輪值主席國後要求儘快完成，今年9月歐中舉行領導人視訊峰會，歐盟強調在公平環境及市場准入等問題上需要更多努力，重申盼今年底前達成協定的目標。

投資 歐盟 中國

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