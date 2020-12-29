義大利封城告別2020 空蕩羅馬城宛如戰時

今年因疫情之故，聖伯多祿廣場前不再有大批各國朝聖遊客，當地人趕在耶誕節封城前參觀聖誕樹和馬槽裝飾。(中央社)

聖誕與新年假期以往是義大利 人最期待的日子，跨年晚餐、徹夜狂歡，每個城市主要廣場聳立的聖誕樹、聖誕市集讓人流連忘返，如今因疫情 這些場景已不復見，反而是在封城措施中迎接新的一年。

義大利人注重儀式，每年的跨年晚餐，親友一起喝香檳、看煙火倒數迎新年，是家族年終重頭戲。然而今年秋季開始2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情一路惡化。

12月初，每日平均確診案例飆升至2、3萬之譜，義國政府擔憂接下來的節日慶祝會讓疫情徹底失控，在12月中旬宣布聖誕新年假期中有10天全國都須進入最高警戒「紅區」，亦即幾乎回歸先前3月到6月的全國封城狀態，餐廳、商店關閉，只有超市和藥局等民生物資供應商可以營運。

實施「紅區」的期間包括2020年12月24到27日、12 月31日到2021年1月3日、1月5日到6日。紅區期間出入有嚴格限制，人們出門必須攜帶「自我授權書」，除非有工作、就醫或緊急情況，否則將被處以400歐元到1000歐元罰款（約490美元 至1225美元）。

當然跨年派對或大規模家庭聚餐也被列為可能引爆疫情的頭號戰犯，政府規定在聖誕新年假期間雖然可以探訪親友，但一天以一次為限，每個家庭每次僅容許2名非同住的成人訪問，隨同的14歲以下未成年子女不在此限。

禁令一出哀鴻遍野，特別是餐飲和旅宿業。一位在羅馬經營民宿的業者Luigi抱怨，他的民宿今年能開放的時間本就很短，原想趁著聖誕和跨年的旺季進帳一筆，也已有許多客人訂房，政府臨時改變遊戲規則，預約的客人全取消了。

「我們也怕疫情，但大家都累了，沒有人想繼續遵守規則。」Luigi悲觀地認為，儘管義大利政府祭出嚴格禁令，仍然會有很多人違規聚餐訪友。

不過，也有不少家中有高齡長輩的人，今年首度決定放棄家庭聚餐。一位旅居羅馬的波蘭太太表示，這是她20年來第一次沒有回波蘭過聖誕節，她在平安夜煮了12道傳統波蘭料理，把思鄉之情寄託於盤飧之中。

在羅馬擔任律師的Francesco則十分支持政府實施鐵腕措施，他有一位不到50歲的好友染疫住進加護病房，他表示，先前他也覺得病毒只對老年人危險，直到看見跟自己年齡相仿的好友在病床上生死搏鬥，才感到非常害怕，現在他幾乎有「密室恐懼症」，只要走進室內超過5人的店鋪就會有快要窒息的錯覺。

羅馬街頭巷尾今年照樣點亮了熱鬧的聖誕燈飾，但因晚上10時宵禁，夜間完全成了空城。

義大利媒體認為，羅馬在聖誕新年出現如此蕭條景象，上次發生時應是1943年二次世界大戰的可怕冬天，那年羅馬遭到佔領與羞辱，回顧半世紀前義大利記者的描述與今日超級相似：歲末年終應是充滿希望與歡笑的時刻，「我們迎來的卻是失望與絕望，一切都充滿不確定性，戰爭看來沒有消停的跡象」。