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華爾街日報：習近平對外強勢 歐洲往華府強硬路線靠攏

中央社華盛頓28日綜合外電報導
中國近年在領導人習近平帶領下益發強勢，美國媒體分析過去不願觸怒北京的歐洲，開始往華府的強硬對中路線靠攏。圖為2019年6月G20大阪峰會，梅克爾（左）與中國國家主席習近平（右）合影。（中新社）
中國近年在領導人習近平帶領下益發強勢，美國媒體分析過去不願觸怒北京的歐洲，開始往華府的強硬對中路線靠攏。圖為2019年6月G20大阪峰會，梅克爾（左）與中國國家主席習近平（右）合影。（中新社）

中國近年在領導人習近平帶領下益發強勢，美國媒體分析除美國看不下去外，現連過去不願觸怒北京的歐洲，也開始往華府的強硬對中路線靠攏。

「華爾街日報」報導，2019年3月，中國國家主席習近平前往巴黎會晤法國總統馬克宏、德國總理梅克爾和時任歐盟執委會主席榮科。一名與會官員回憶，在敬完香檳後，習近平問對方，歐盟一份政策報告把中國形容成系統性的對手，「你們歐洲是認真的嗎」。

梅克爾當時以恭維方式打圓場，表示這代表歐洲承認中國日漸強大的力量和影響力，榮科則打趣表示歐盟無法就中國問題達成共識，只有馬克宏直言不諱說「是認真的，你們是對手」。

習近平的權力在國內益發不可撼動。他排除異己、讓異議人士噤聲，並藉由宣揚崛起的中國應勇於主張自己的利益，提高聲望。在他眼中，中國面臨的最大挑戰不是來自國內，而是來自世界，尤其是那些對北京觀感在短短幾年內發生巨大變化的國家。

美國智庫「丕優研究中心」（Pew Research Center）今年6到8月電訪14個先進經濟體的1萬4200多名受訪者，出現一面倒對習近平「能正面處理世界事務」沒有信心的現象，最低的荷蘭都有70%受訪者表示沒信心，最高的法國竟80%受訪者表示沒信心，日、韓表示沒信心的比率更分別為84%、83%。

華爾街日報認為，除美國國內兩黨有共識要對中強硬外，這些過去不願觸怒北京的國家，如今都在向華府靠攏，支持涉及技術和敏感基礎設施對中國的設限。

習近平政權在今年疫情爆發初期的應變方式、北京當局打壓新疆維吾爾少數民族和香港民運人士，加上中國企業日益強大的競爭力，在在都讓外國領袖感到不滿，中國的「戰狼」外交也令許多政商界人士感受到針對性。

歐盟駐北京大使郁白（Nicolas Chapuis）本月稍早在一場能源論壇中說：「去年的情況是，歐洲和全球各地對中國的好感與支持都出現大幅下滑；我要告訴所有中國朋友，你們必須認真看待這事。」

中國一名高層外交部官員表示，中國民眾的自信增加，給許多中國外交官大聲說話的籌碼，領導階層也想展現中國地位日漸高張、維護自身利益不惜槓上外國。中國認為，對北京抱持負面看法之所以普遍存在西方，主要是因美國煽動。

歐洲對習近平的不安始於2018年，當時歐盟與川普政府之間的緊張加劇，有些人覺得可能會讓歐洲與中國走更近。

但知情人士回憶透露，去年3月那場中、德、法與歐盟領袖會面上，當服務人員收拾餐盤時，習近平的話鋒一轉，稱北京治國模式將在自由貿易的全球化時代蓬勃發展，還說歐洲因「決策緩慢」陷入困境，收入不平等加劇民粹主義及英國脫歐，踩到歐洲地主的痛腳。

兩名當時與會的官員透露，榮科聽後馬上反駁「你所謂的緩慢，我們稱之為民主」。

去年初一份歐盟政策文件出爐，指中國不僅是合作夥伴和競爭者，更是「系統性的對手」。一名熟知內情的消息人士說，這個定調另中國駐歐盟外交官們大感震驚。他們在字典查找「競爭對手」一詞以精確理解含意，還要求解釋「就競爭對手一詞而言，歐盟指的是敵人嗎」。

歐盟內說話最具分量之一的德國總理梅克爾，原本一直希望增進歐中關係，但隨著歐洲對中國疑慮日增，她的立場也更形勢單力薄。

今年9月在萊比錫舉行的歐中視訊會議，原本主題定在貿易方面，但與會者之一的歐盟官員米歇爾（Charles Michel）卻拿人權施壓。習近平也搬出統計稱德國近年的反猶案件增加10%、全美爆發非裔維權示威潮、大批難民溺斃地中海等反唇相譏，還說「我們並非要說教，但沒有人的底是純潔的」。

幾週後，米歇爾與美國國務卿龐培歐通電話，討論共同目標：美國與歐洲應攜手因應中國。米歇爾近日甚至說等拜登上台後，美歐聯手的態勢會更明顯。

中國 歐盟 習近平

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