我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國出現首起英國新冠變種病毒確診病例

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

全球最高齡主管 日本90歲上班女郎還不想退休

中央社東京29日綜合外電報導
日本現年90歲的大阪府豐中市上班族玉置泰子，日前獲金氏世界紀錄認證為「全世界最高齡辦公室主管」。（共同社）
日本現年90歲的大阪府豐中市上班族玉置泰子，日前獲金氏世界紀錄認證為「全世界最高齡辦公室主管」。（共同社）

日本現年90歲的大阪府豐中市上班族玉置泰子，日前獲金氏世界紀錄認證為「全世界最高齡辦公室主管」，玉置泰子已在目前服務公司工作了65年，目前不考慮退休

日本每日新聞報導，玉置泰子所服務的公司SUNCO INDUSTRIES CO.，位於代表關西的金屬及機械工具街上，是一間專門生產螺絲、員工432人的公司，她在這裡工作了65年。

疫情嚴重影響日本經濟情況下，玉置說，一路上走過了石油危機及美國雷曼兄弟金融風暴，她會珍惜人與人的連結，繼續努力工作。

玉置目前主要在公司負責會計與總務，是總務部課長。她工作的公司宗旨為「易於工作的公司」，積極推動育嬰休假及進用女性等制度。

玉置利用公司的延後退休制度等，跟其他社員一樣從上午9時工作到下午5時。

談到90歲還能維持健康的秘訣，玉置說，每天上午都會做瑜伽。

玉置1930年出生，二次大戰結束後畢業於舊大阪福島女子商業學校。她父親早逝，為了撫養生病虛弱的母親及3個弟弟妹妹，進入大阪市內一家公司工作。

玉置後來在友人介紹下，進入目前服務的公司，當年她25歲。回顧過往，她說，自己很喜歡數字，如果持續做有意義的工作，就不會覺得辛苦。

當年不到20人的公司，隨著日本經濟起飛成長到現在的規模，玉置說，「珍惜每一天持續累積，跟公司一起成長」。

玉置這輩子第一個工作場所，其實是太平洋戰爭中的軍需工廠，她回想那段時光說，「很辛苦，總是餓肚子」，正因為如此，等到後來進入現在這家公司後，深切地感受到和平有多重要。

她說，公司生產約130萬種螺絲，「在社會各個角落持續做出貢獻，目前不考慮退休」。

不過，看到疫情造成許多公司採用遠距工作方式，讓她擔心同事間的感情會因此變淡薄，「因為我沒有結婚，所以同事就是我的家人，只要能像到目前為止一樣攜手合作的話，就能共度危機」。

日本 退休 疫情

上一則

英國逾4萬染疫才24小時 單日確診又突破5萬人

延伸閱讀

近9成日人對中反感 垂秀夫：盼中國好好研究

近9成日人對中反感 垂秀夫：盼中國好好研究
日本最可愛國中生出爐 13歲大眼美女為奪冠狂「瘦臉」

日本最可愛國中生出爐 13歲大眼美女為奪冠狂「瘦臉」
告別2020年 日本娛樂圈…眼淚化成傷心河

告別2020年 日本娛樂圈…眼淚化成傷心河
中國有意加入CPTPP 日大使：將觀察

中國有意加入CPTPP 日大使：將觀察

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(Alexander Kagansky)

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

2020-12-22 22:49
迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

琴聲絕響！「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲

琴聲絕響！「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲
傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經
彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界