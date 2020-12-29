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余文生和張展遭判刑 德國官員：震驚、打擊法治

中央社柏林29日專電
德國聯邦政府人權專員柯夫勒（圖）對中國維權律師余文生上訴遭駁回與公民記者張展被判刑感到震驚，批評中國違反對世界衛生組織的承諾。圖取自柯夫勒臉書
德國聯邦政府人權專員柯夫勒（圖）對中國維權律師余文生上訴遭駁回與公民記者張展被判刑感到震驚，批評中國違反對世界衛生組織的承諾。圖取自柯夫勒臉書

德國官員對中國維權律師余文生上訴遭駁回與公民記者張展被判刑感到震驚，批評這是對法治的打擊，違反中國對世界衛生組織（WHO）的承諾。張展因為報導武漢疫情而被捕判刑。

德國聯邦政府人權專員柯夫勒（Bärbel Kofler）對近日多位中國律師、記者和反對派人士被判刑感到「震驚」，認為中國再次藉模糊的法律概念限制公民自由，余文生上訴遭駁回、維持「煽動顛覆國家政權罪」的原判是對中國法治的「一大打擊」。

柯夫勒說，身為前律師、記者和部落格的作者，張展隻身進入被封鎖的湖北省武漢市報導2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，現在因涉嫌「尋釁滋事」罪遭判刑，她的健康狀況令人十分憂心。

柯夫勒批評，中國政府針對張展和陳秋實、方斌、李澤華等公民記者的作為，與中國對世界衛生組織調查疫情源頭所承諾的透明態度背道而馳。

她還批評，針對10名試圖偷渡到台灣的港人的法庭審理不對外公開，外交官和記者都無法旁聽，讓人無法理解；根據媒體報導，這幾名嫌犯也無法與家屬委託的律師接觸，違反法治國家的基本原則。

柯夫勒呼籲中共領導人尊重人權和相關的國際法義務，釋放被迫害和誤判的人民。

中國 疫情 德國

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