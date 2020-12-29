余文生和張展遭判刑 德國官員：震驚、打擊法治

德國聯邦政府人權專員柯夫勒（圖）對中國維權律師余文生上訴遭駁回與公民記者張展被判刑感到震驚，批評中國違反對世界衛生組織的承諾。圖取自柯夫勒臉書

德國 官員對中國 維權律師余文生上訴遭駁回與公民記者張展被判刑感到震驚，批評這是對法治的打擊，違反中國對世界衛生組織（WHO）的承諾。張展因為報導武漢疫情 而被捕判刑。

德國聯邦政府人權專員柯夫勒（Bärbel Kofler）對近日多位中國律師、記者和反對派人士被判刑感到「震驚」，認為中國再次藉模糊的法律概念限制公民自由，余文生上訴遭駁回、維持「煽動顛覆國家政權罪」的原判是對中國法治的「一大打擊」。

柯夫勒說，身為前律師、記者和部落格的作者，張展隻身進入被封鎖的湖北省武漢市報導2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，現在因涉嫌「尋釁滋事」罪遭判刑，她的健康狀況令人十分憂心。

柯夫勒批評，中國政府針對張展和陳秋實、方斌、李澤華等公民記者的作為，與中國對世界衛生組織調查疫情源頭所承諾的透明態度背道而馳。

她還批評，針對10名試圖偷渡到台灣的港人的法庭審理不對外公開，外交官和記者都無法旁聽，讓人無法理解；根據媒體報導，這幾名嫌犯也無法與家屬委託的律師接觸，違反法治國家的基本原則。

柯夫勒呼籲中共領導人尊重人權和相關的國際法義務，釋放被迫害和誤判的人民。