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法國設計師皮爾卡登去世 享壽98
編譯莊蕙嘉／即時報導
2020-12-29 07:20
法國設計師皮爾卡登去世。路透
德國
之聲29日報導，法國時裝設計師皮爾卡登（Pierre Cardin）去世，享壽98歲。
德國
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