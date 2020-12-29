我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1930萬例 德州破170萬

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

近9成日人對中反感 垂秀夫：盼中國好好研究

中央社 / 台北29日電
日本新任駐中國大使垂秀夫。（中央社）
日本新任駐中國大使垂秀夫。（中央社）

一份民間民調顯示，對中國印象不好的日本民眾達到近9成。對此，日本新任駐中國大使垂秀夫表示，造成這種現狀的原因以及如何扭轉這種局面，還希望中方能夠好好研究。

陸媒澎湃新聞28日刊出垂秀夫專訪。他表示，日中關係對彼此都很重要，但是它也有脆弱的一面。今天比較良好的日中關係來之不易，雙方應該珍惜這一局面。今後在兩國之間建立穩定的、具有建設性的，特別是高層可隨時溝通的關係，有著重要的意義。

中國國際出版集團與日本的民間團體「言論NPO」近期公布民調顯示，對中國感到印象「不好」或「算是不好」的日本民眾高達89.7%，比去年民調結果增加5個百分點。中國外交部長王毅表示，「日本社會的對華認知似乎出了偏差和問題。」

而垂秀夫在被問到同一問題時表示，外交涉及的是國與國的關係，儘管有各自的政府在管控，但歸根結柢，國民之間的感情和信任問題，是外交部門需要妥善應對的。

針對多數受訪日人對中國印象不佳的問題，垂秀夫表示，「造成這種現狀的原因以及如何扭轉這種局面，還希望中方能夠好好研究」。當然，日方也願意與中方一起思索，如有需要也可以提出參考意見。對於中方的努力，日方會盡全力去協助。

他並補充，在這次的調查中，日中雙方均有約7成的人認為日中關係很重要。「因此，我認為日中兩國應該有更多的人，逾越認知上的不足和感情上的障礙，謙虛坦誠地客觀看待對方，並開展多領域和多層次的交往。」

中國 日本 民調

上一則

她遭毒駕撞重傷昏迷過20歲生日 毒蟲只判2年

下一則

韓智庫：拜登上任頭幾個月 北韓恐試射洲際彈道飛彈

延伸閱讀

告別2020年 日本娛樂圈…眼淚化成傷心河

告別2020年 日本娛樂圈…眼淚化成傷心河
票房超車「神隱少女」 「鬼滅之刃」日本稱王

票房超車「神隱少女」 「鬼滅之刃」日本稱王
日本前首相之子染新冠3天猝逝 成國會議員首例

日本前首相之子染新冠3天猝逝 成國會議員首例
「櫻」是馬肉 「紅葉」又是什麼肉？ 日本肉名大公開

「櫻」是馬肉 「紅葉」又是什麼肉？ 日本肉名大公開

熱門新聞

81歲的瓊斯（右）和小她45歲的艾爾布瑞漢（左）。圖擷自This Morning YouTube

太激情！81歲嬤閃嫁36歲男 曝洞房花燭夜隔天無法下床

2020-12-27 19:51
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

2020-12-27 16:59
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(Alexander Kagansky)

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

2020-12-22 22:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻
研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照