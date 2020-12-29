近9成日人對中反感 垂秀夫：盼中國好好研究

日本新任駐中國大使垂秀夫。（中央社）

一份民間民調 顯示，對中國 印象不好的日本 民眾達到近9成。對此，日本新任駐中國大使垂秀夫表示，造成這種現狀的原因以及如何扭轉這種局面，還希望中方能夠好好研究。

陸媒澎湃新聞28日刊出垂秀夫專訪。他表示，日中關係對彼此都很重要，但是它也有脆弱的一面。今天比較良好的日中關係來之不易，雙方應該珍惜這一局面。今後在兩國之間建立穩定的、具有建設性的，特別是高層可隨時溝通的關係，有著重要的意義。

中國國際出版集團與日本的民間團體「言論NPO」近期公布民調顯示，對中國感到印象「不好」或「算是不好」的日本民眾高達89.7%，比去年民調結果增加5個百分點。中國外交部長王毅表示，「日本社會的對華認知似乎出了偏差和問題。」

而垂秀夫在被問到同一問題時表示，外交涉及的是國與國的關係，儘管有各自的政府在管控，但歸根結柢，國民之間的感情和信任問題，是外交部門需要妥善應對的。

針對多數受訪日人對中國印象不佳的問題，垂秀夫表示，「造成這種現狀的原因以及如何扭轉這種局面，還希望中方能夠好好研究」。當然，日方也願意與中方一起思索，如有需要也可以提出參考意見。對於中方的努力，日方會盡全力去協助。

他並補充，在這次的調查中，日中雙方均有約7成的人認為日中關係很重要。「因此，我認為日中兩國應該有更多的人，逾越認知上的不足和感情上的障礙，謙虛坦誠地客觀看待對方，並開展多領域和多層次的交往。」