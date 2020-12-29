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她遭毒駕撞重傷昏迷過20歲生日 毒蟲只判2年

聯合新聞網 / 綜合報導
英國少女騎著摩托車，被45歲開錯車道的吸毒汽車駕駛撞到，在昏迷中度過20歲生日。圖／取自liverpoolecho
英國少女騎著摩托車，被45歲開錯車道的吸毒汽車駕駛撞到，在昏迷中度過20歲生日。圖／取自liverpoolecho

英國少女瑪瓏（Hannah Malone）去年19歲時騎著摩托車，被45歲開錯車道的吸毒汽車駕駛阿什（Paul Ashe）撞到，造成全身多處骨頭及牙齒碎裂，事發2天後瑪瓏在昏迷中度過20歲生日。

英國媒體《利物浦回聲報》（Liverpool ECHO）報導，阿什上周二因危險駕駛造成傷害以及吸毒後駕車失誤，被判處2年刑期並吊銷執照4年。

瑪瓏的骨盆在意外發生後以鋼釘固定，事發15個月後她已能行走，但若一整天在外購物，她的身體仍會感覺不適，需要進一步的修復手術，她也因為這場事故失去會計事務所的工作。

警方表示阿什的車當時跨越中線，為了閃避迎面而來的對向車，突然大轉彎撞上瑪瓏。阿什聲稱是因為陽光刺眼一時閃神釀禍但藥物測試揭開阿什吸毒的真相。

現年21歲的瑪瓏對阿什的判決感到相當不服氣，「他因為服用包括可卡因，嗎啡和曲馬多等藥物肇事，毀了我的日常生活，讓我失去工作跟所有信心，應該判處更長刑期。」

瑪瓏提到當時手腕、大腿骨、脛骨、脊椎、骨盆都碎了，膝蓋骨脫臼，牙齒也碎裂，對判決結果感到氣憤，「我就像在鬼門關前走一遭，阿什卻因為我沒死獲判較短的刑期。雖然我的身體沒有受到禁錮，但遭遇的慘況就好比被判處無期徒刑。」

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