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研究人員：奈及利亞變種病毒危險性尚待確認

中央社奈及利亞首都阿布加28日綜合外電報導
非洲疾病管制暨預防中心表示，在奈及利亞發現另一種新的變種病毒株。（路透）
非洲疾病管制暨預防中心表示，在奈及利亞發現另一種新的變種病毒株。（路透）

近日在非洲國家奈及利亞發現一種新冠肺炎變種病毒株的研究人員提醒外界，勿自動假設這種病毒株和其他地區近期冒出的變種病毒株具有類似危險性。

非洲傳染病基因組學卓越中心（African Centre of Excellence for Genomics of Infectious Diseases，ACEGID）的科學家，上周在奈及利亞東南部發現一種2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新病毒株。

ACEGID主任哈皮（Christian Happi）接受法新社訪問時表示，他們在200份採樣中的2個樣本發現奈及利亞變種病毒株，所有樣本是在8月3日至10月9日間採集，出現新病毒株的樣本是不同時間在同一個州內採集。

哈皮解釋，這2個樣本中發現的變種病毒，「和原本一直在奈及利亞傳播的病毒株不同，也和南非或英國的變種病毒不同」。

英國宣稱發現一種傳染力更強的新冠肺炎新病毒株，並因此縮緊防疫限制。南非也發現一種變種病毒株，還說這或許能解釋為何當地爆發的第二波疫情主要發生在較年輕人口身上，且擴散速度快。

哈皮受訪時強調，科學家還在加緊解讀奈及利亞發現的變種病毒，他呼籲外界勿過度推斷。

哈皮表示：「我們不知道、也沒有證據說，這種變種病毒和目前奈及利亞病例攀升是否有關。」他說，他們正在分析最近染疫病例的樣本，以尋找答案。

奈及利亞累計已有8萬2000多宗確診病例，包含1246例死亡。但與全國2億多人口相較，染疫人數相當少。

然而本月初以來，奈及利亞每天新增數百例確診，尤其經濟首都拉哥斯（Lagos）染疫人數大增，引發地方當局恢復宵禁和禁止50人以上聚會。不過奈及利亞病故患者並未出現倍數成長。

變種病毒 新冠肺炎 英國

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