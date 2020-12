傳英國將實施極度嚴格封城 網打趣：出門者殺無赦

俄國RT電視台報導,英國 坊間謠傳,政府認為目前最嚴格的「第四級」封鎖措施還不夠遏制新冠肺炎疫情 ,打算新增更嚴格的等級,可能名為「第五級」,網友開始天馬行空想像「第五級」會是什麼樣子。

推特網友貼出許多合成圖,包括首相強生在家家戶戶門口放置自動機槍台,只要有人膽敢出門立刻發射子彈,還有強生搭直升機巡視,一旦發現有人出門,立刻下令射傷此人的腳。

強生在聖誕節前幾天宣布,倫敦 等地實施第四級封鎖,許多倫敦人在措施生效前倉皇逃離。

英國每日快報23日報導,一名政府人士透露,第四級似乎「不夠管用」,政府正在討論實施類似三月的全國封鎖。一個知情人士說,「會在第四級之上加一級,可能叫做第五級」。

