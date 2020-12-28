傳英國將實施極度嚴格封城 網打趣：出門者殺無赦

網友貼出合成圖，英相強生只要發現有人出門，立刻射傷此人。圖／取自推特

俄國RT電視台報導，英國 坊間謠傳，政府認為目前最嚴格的「第四級」封鎖措施還不夠遏制新冠肺炎疫情 ，打算新增更嚴格的等級，可能名為「第五級」，網友開始天馬行空想像「第五級」會是什麼樣子。

推特網友貼出許多合成圖，包括首相強生在家家戶戶門口放置自動機槍台，只要有人膽敢出門立刻發射子彈，還有強生搭直升機巡視，一旦發現有人出門，立刻下令射傷此人的腳。

強生在聖誕節前幾天宣布，倫敦 等地實施第四級封鎖，許多倫敦人在措施生效前倉皇逃離。

英國每日快報23日報導，一名政府人士透露，第四級似乎「不夠管用」，政府正在討論實施類似三月的全國封鎖。一個知情人士說，「會在第四級之上加一級，可能叫做第五級」。

Tier 5 would just be Boris putting one of these outside your yard pic.twitter.com/qhPwR1gs3d — george☂️ (@sfcgxorge) December 28, 2020