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俄妙齡女散步被10野狗圍攻 遭瘋狂撕咬「面目全非」

編譯張君堯／即時報導
現場目擊民眾亞歷山德拉表示，塔吉安娜當時仍有意識，身上的衣物都被扯爛僅剩靴子，身上多處傷口都露出肌肉和骨頭，臉部也面目全非。Arigus TV
現場目擊民眾亞歷山德拉表示，塔吉安娜當時仍有意識，身上的衣物都被扯爛僅剩靴子，身上多處傷口都露出肌肉和骨頭，臉部也面目全非。Arigus TV

俄羅斯近日發生一起野狗傷人事件，一名女子在散步途中突被10隻流浪野狗攻擊，全身上下被咬得體無完膚，有居民聽見呼救聲急忙報警，並持棍棒將狗嚇退。警方趕到現場後將野狗擊斃，女子也被緊急送醫治療，但因傷勢嚴重尚未脫離險境。

這起事件23日發生在西伯利亞東部的烏蘭烏德（Ulan-Ude），20歲女子塔吉安娜（Tatyana Loskutnikova）走在路上，突然遭到10隻發狂的野狗攻擊，這些野狗在攝氏零下22度的環境下瘋狂撕咬著塔吉安娜，將她的衣服甚至大部分皮膚都咬了下來，臉更幾乎面目全非，連眼皮都被咬下，只剩眼球完好。

現場目擊民眾亞歷山德拉（Alexandra Andreevna）表示：「我聽到尖叫聲還有狗的吠叫聲，一出門就看到有人躺在地上，還有一群狗在凶狠吠叫，大約有10隻，也可能更多」。

亞歷山德拉拿出棍棒喝退流浪犬，並和同樣聽到聲響前來查看的居民求救，兩人隨後一起將塔吉安娜抬進自己家中，亞歷山德拉表示「她（塔吉安娜）當時仍有意識，身上的衣物都被咬爛僅剩靴子，身上多處傷口都露出肌肉和骨頭，臉部也面目全非，連眼球都露出來了」。

救護人員抵達後，趕忙將塔吉安娜送醫搶救，不過情況仍相當危急，醫院外科、神經科、耳鼻喉科和頜面科的醫生們都在「全力挽救她的生命」。

傷人的野狗也被隨後趕到的當地警方全數擊斃，據悉，過程中甚至有一隻野狗攻擊一名警察，所幸並無大礙。塔吉安娜的哥哥弗拉迪斯拉夫（Vladislav Loskutnikova）目前也透過社群媒體募款，希望善心人士能幫助他們一家度過這個悲傷的困境。

救護人員抵達後，趕忙將塔吉安娜送醫搶救，不過情況仍相當危急。Yevngeny K...
救護人員抵達後，趕忙將塔吉安娜送醫搶救，不過情況仍相當危急。Yevngeny Konoplyov
20歲女子塔吉安娜23日走在路上時，突然遭到10隻發狂的野狗攻擊。INSTAGR...
20歲女子塔吉安娜23日走在路上時，突然遭到10隻發狂的野狗攻擊。INSTAGRAM／Tatyana Loskutnikova
傷人的野狗也被隨後趕到的當地警方全數擊斃，據悉過程中甚至有野狗攻擊一名警察，所幸...
傷人的野狗也被隨後趕到的當地警方全數擊斃，據悉過程中甚至有野狗攻擊一名警察，所幸並無大礙。Yevngeny Konoplyov

社群媒體 警察 肌肉

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