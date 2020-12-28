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日本駐中國大使：中方考慮加入CPTPP 日方將觀察

記者羅印冲／綜合報導
日本新任駐陸大使垂秀夫日前接受大陸澎湃新聞專訪。（取材自澎湃新聞）
日本新任駐陸大使垂秀夫日前接受大陸澎湃新聞專訪。（取材自澎湃新聞）

日本新任駐中國大使垂秀夫日前接受澎湃新聞專訪時表示，中國國家主席習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但對於中國是否已做好滿足其較高要求的準備，日方還將進一步觀察。

據澎湃新聞報導，垂秀夫表示，日中關係對日本來說是最重要的雙邊關係之一，對中國來說也應該是同樣的。儘管日中關係對彼此都很重要，但是它也有著脆弱的一面。一路走來，既有好的時期，也有不好的時期。今天比較良好的日中關係來之不易，我們應該珍惜這一局面。

他指出，日中兩國是鄰國關係，存在許多懸而未決的事情和意見分歧是很正常的。但毋庸置疑的是，二者也是互相搬不走的鄰居。既然如此，我們就只有通過外交手段在日中之間建立起穩定的關係。在堅持正當主張的同時，也要盡可能地開拓合作領域、積極保持互動。從這個意義上講，他認為今後在兩國之間建立穩定的、具有建設性的，特別是高層可隨時溝通的關係有著重要的意義。

垂秀夫提到，日本首相菅義偉剛上任不久，就跟中國國家主席習近平以電話形式進行了首腦會談。會談中，兩國領導人就推動兩國關係新發展達成了一致。他認為最需要的是建立穩定的關係，相信這就是菅義偉的對中政策。

針對RCEP等經濟合作機制，他表示，不僅能夠改善包括日中兩國在內的成員國的市場准入環境，而且也能對健全知識產權和電子商務等規則、促進地區貿易和投資以及提高供應鏈效率方面起到推動作用。

垂秀夫說，當前課題是RCEP的早日生效與全面落實。關於日中韓FTA，今後將參考RCEP的實施情況展開討論。包括規則在內，重要的是要使其成為大幅超越RCEP的高標準協定。

他提到，此前，習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮。但對於中國是否已經做好滿足其較高要求的準備，日方還將進一步觀察。

垂秀夫說，日中間確實還存在著一些懸而未決的課題，但是作為在世界經濟中發揮巨大作用、牽引東亞地區繁榮火車頭的日中韓三國，應本著攜手解決國際社會各種各樣課題的宗旨，繼續推進務實合作。日本有日本的特點，比如在技術方面，中國也有中國的特點，例如有很大的市場，兩國在經濟上可互相幫助。就他所知，現在中國對CPTPP也有興趣，所以希望雙方能夠往好的方向發展，兩國在經濟方面能有開闊的合作。

中國 日本 RCEP

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