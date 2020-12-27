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別怪聖誕老人！不知染疫探訪養老院引爆157人確診18死

編譯中心／綜合27日電
聖誕老人染疫造成養老院群聚感染。（取材自比利時廣播電視公司VRT）
聖誕老人染疫造成養老院群聚感染。（取材自比利時廣播電視公司VRT）

今年聖誕節受疫情影響，各國呼籲減少聚會以遏止疫情傳播。不過，比利時安特衛普省卻發生由「聖誕老人」引爆的養老院群聚感染事件，目前已157人確診、18人死亡。

當地媒體報導，一間養老院本月初為鼓舞院友心情，安排2名治療師扮成聖誕老人及助手「黑彼得」歡慶節日。沒想到，這位聖誕老人當時已感染新冠肺炎，在活動3天後才知道自己確診。

儘管院方宣稱有遵守防疫規定，但照片中卻發現現場並沒有保持社交距離，該名原是想送暖卻變成送病毒的年輕男子得知消息後，也相當自責。

目前該院已有121名院友及36名員工染疫，當局已動員醫護人員前往救助。這名聖誕老人被質疑是「超級傳播者」，但有學者認為，「就算有超級傳播者，也不會一次感染這麼多人」，推測院舍通風差才是爆發原因。

法國不排除全國封鎖

為因聖誕節後可能疫情高峰，法國表示，如果病例持續增加，不排除進行第3波全國性封鎖。法國衛生部長維宏說：「這不代表我們已經作成決定，但我們每小時都在監控情況。」

中央社引述法新社報導，目前法國每天約有1.5萬例新增確診。當局25日證實，法國已經出現首起英國變種病毒感染病例。由於變種病毒株恐怕更具傳染力，全球已有50多個國家對英國採行旅行限制措施。

除了法國，挪威27日也則宣布境內出現新變種病毒，由從英國入境挪威的兩名旅客身上驗出。本月稍早，挪威當局已針對來自英國的旅客實施旅遊限制措施。

比利時傳出一起聖誕老人罹患新冠肺炎，造成養老院群聚感染的案例。（取材自比利時廣播...
比利時傳出一起聖誕老人罹患新冠肺炎，造成養老院群聚感染的案例。（取材自比利時廣播電視公司VRT）

英國 疫情 養老院

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