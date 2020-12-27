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曾預言911的星象大師：2021年災難更多 殭屍稱霸地球

編譯中心／綜合27日電
16世紀法國知名星象大師諾斯楚代馬斯驚悚預言，2021年殭屍將稱霸地球，人類恐怕得靠變種士兵拯救。圖為「陰屍路」劇照。(取材自imdb)
16世紀法國知名星象大師諾斯楚代馬斯驚悚預言，2021年殭屍將稱霸地球，人類恐怕得靠變種士兵拯救。圖為「陰屍路」劇照。(取材自imdb)

2020年飽受疫情肆虐，全球都冀望2021年能有新氣象。不過，法國知名星象大師預言卻顯示，明年恐怕會有更多災難降臨，包括殭屍稱霸地球，人類恐怕得靠變種士兵拯救才能免於滅絕。

中時引述英媒報導，16世紀法國著名星象大師、大預言家諾斯楚代馬斯（Nostradamus）預言，2021年地球將會面臨更多苦難，其中最驚悚的預言是俄羅斯科學家將會製造出生化病毒，將人類變成殭屍並稱霸地球，人類因此滅絕。他說，到時候將會從少數年輕人揭開這場瘟疫序幕，死亡由怨而生，父母因無盡的悲痛喪命，婦女持續哀悼，世界將終結。

不過他也預言可能有解方，軍隊將在士兵大腦將會植入晶片，這種變種士兵將會引領現有軍隊；每日鏡報指出，屆時人類恐怕得靠這種超級士兵拯救。

此外，地球還將在2021年經歷「聖經等級大飢荒」、巨大的太陽風暴，造成大規模損害，「海平面將上升，地球將降至海平面之下。」人類將出現大規模遷徙，並為了爭奪資源而互相殘殺，最終爆發戰爭。

他也預言，2021年彗星將會撞上地球。無獨有偶，美國NASA目前正在監測一顆編號為「2009 KF1」的小行星，預估明年5月6日，這顆小行星有可能會撞上地球。

諾斯楚代馬斯也預言明年加州將發生大地震，日期落在11月25日。

諾斯楚代馬斯曾在西元1555年做出數千項預言，當中許多後來都應驗，包括倫敦會發生大火、希特勒崛起、美國前總統甘迺迪遇刺身亡、美國九一一恐攻等事件。

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