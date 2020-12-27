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逃避隔離！數百英國旅客從瑞士滑雪勝地神秘消失

編譯徐榆涵／綜合報導
受到英國人歡迎的瑞士滑雪勝地韋爾比耶，傳出有數百名英國人在隔離期間消失。歐新社
受到英國人歡迎的瑞士滑雪勝地韋爾比耶，傳出有數百名英國人在隔離期間消失。歐新社

瑞士因應英國出現新變種病毒株，21日下令所有來自英國的旅客都要接受追溯隔離，但受到英國人歡迎的瑞士滑雪勝地韋爾比耶（Verbier）卻傳出有數百名英國人在隔離期間消失，甚至有部分人溜去法國。

英國出現變種病毒株後，瑞士當局21日宣布，自14日起從英國入境的所有人員都需要進行抵達日起算的10天自我隔離。

新的防疫規定也適用於打算在瑞士滑雪勝地韋爾比耶度過耶誕假期的英國旅客，韋爾比耶是位在瓦萊州巴涅市（Bagnes）的一個高山村莊，當地人稱該地區為「小倫敦」，因為在典型的冬季裡，約有20%旅客為英國人。

瑞士當局設法追蹤被告知要進行隔離的420名英國旅客，但根據瑞士報紙SonntagsZeitung報導，當中至少有一半的人以「秘密方式」離開韋爾比耶，有人最後去了法國。

德國之聲報導，這420人中，其中有50人已立即離開，剩下的370人中，到了27日只剩不到12人仍在隔離。

當地政府發言人桑德茲（Jean-Marc Sandoz）說，那群人當中有許多人在離開前只隔離了一天。

許多飯店業者是在英國旅客未接聽房內電話或沒有動留在客房外的餐點後，才注意到他們已經離開。

桑德茲說，由於瑞士和英國之間的航班自20日以來已經取消，因此尚不清楚這些旅客的去向。有些旅客後來聯繫了他們的旅客，以了解是否仍需要為最初預定的天數付費。

報導還指出，韋爾比耶近日對英國旅客產生「仇外情緒」，「會說英語的人都很可疑」。桑德茲表示，許多人受到不公正的譴責，並被控違反隔離規定，只因為他們說英語。

英國 滑雪 倫敦

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