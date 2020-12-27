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日本染英國變種新冠病毒增1人 累計8人

中央社東京28日專電
圖為27日東京青山街頭的民眾。(美聯社)
圖為27日東京青山街頭的民眾。(美聯社)

日本厚生勞動省27 日表示，又從一名有英國旅遊史、住東京的女士身上檢測出確診感染2019冠狀病毒疾病新變種病毒株。這是日本第8例確診感染新變種病毒株。

日本放送協會（NHK）報導，厚勞省表示，這名住在東京的50多歲女士12月13日從英國返回日本，在機場的檢疫所接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）檢測時，呈現陰性反應，但之後出現輕微發燒等症狀，22日住進東京都的一家醫療機構。

醫師解析這名女性的檢體結果，於27日確定她確診感染新冠肺炎新變種病毒株。

這名女性在返回日本後，未搭乘公共交通工具，沒有與不特定多數人接觸，也沒有密切接觸者。

厚勞省表示，有要求這名女性入境後必須進行2週檢疫隔離，確認健康狀態。這個案例可說明邊境管制措施發揮作用。

新冠肺炎新變種病毒株的傳染力被認為比一般的新型冠狀病毒更強。厚勞省25日宣布，從英國返回日本的5名男女在東京羽田、大阪關西機場檢疫所檢測出確診感染新變種病毒株；26日宣布，一名從英國返國的男性機師與其一名女性家人確診感染新變種病毒株。

日本 英國 東京

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