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中澳煤炭之爭波及貨船船員 千人受困海上數月

中央社台北27日電
外媒報導，目前約有70艘載有澳洲煤炭的貨船，因中國禁煤令而無法靠港卸貨，千名船員已受困海上數月。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
外媒報導，目前約有70艘載有澳洲煤炭的貨船，因中國禁煤令而無法靠港卸貨，千名船員已受困海上數月。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

中澳兩國爭端日益惡化，中國禁止澳洲煤炭進口做為報復，卻意外波及貨船船員。外媒報導，目前約有70艘載有澳洲煤炭的貨船，因中國禁煤令而無法靠港卸貨，千名船員已受困海上數月。

中國從今年10月起加強對澳洲煤炭進口管制，多個主要港口據傳接獲通知，不得卸載澳洲煤炭，載運澳洲煤碳的貨船出現了「塞車」的情形。

紐約時報報導，截至目前為止，約有70艘、總計載有700萬至1000萬噸澳洲煤炭的貨船，由於受到中國的禁令影響，無法取得許可、順利卸貨，仍在港口周圍海域徘徊、滯留。澳洲海事工會則評估，這些船上總計約有1400名船員。

報導引述一名印度籍船員說，由於無法靠港、卸貨，至今已經在海上漂流6個月，非常思念自己的5歲兒子，「我每晚都夢見他，每天醒來都在流淚」；另一艘貨船的二副辛格（Gaurav Singh）受訪時則提到，「大多數的人都待在船艙裡不出來了，並且做好最壞的打算」，他提到有人無法承受壓力，曾試圖自殺。

根據澳洲官方統計，去年澳洲向中國出口了價值近104億澳元（約79億美元）的煤炭。

報導稱，中國官方雖然以加強檢驗、防疫與環境因素等作為延後或禁止貨船進港的理由，但隨著中、澳兩國之間的關係逐漸惡化，北京當局已經實質且有效禁止煤炭進口。

另根據日前辛格接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時提到，已在網路上發起連署，呼籲有關單位能夠重視船員的困境、給予協助，並希望中、澳兩國能夠盡快展開對話，讓船員完成工作、平安回家。「我們只是運輸人員，我們沒有任何錯」。

中澳煤炭之爭的議題，也持續在兩國媒體之間延燒。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）18日晚間播出的節目指出，「澳洲貨船無法在中國停靠並卸貨，中國面臨缺電危機」；部分中國媒體則引述官方資料回擊，指中國今年從澳洲進口的煤炭僅較去年短少2200萬噸，占全年使用量的0.54%，影響不大。況且，沒有澳洲煤炭，中國還可輕易找到其他國家的煤炭。

澳洲 中國 紐約時報

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