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平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

平安夜收到神秘聖誕老人大禮 加拿大居民：哭了一早上

中央社蒙特婁26日綜合外電報導
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元賣場消費券。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

一名匿名人士以神秘聖誕老公公身分，在加拿大西部一處社區對數百位居民寄發打氣詩文和250加元（約194美元）的賣場消費券。

法新社引述加拿大西部艾德蒙頓（Edmonton）居民麥諾頓（Leigh-Ann MacNaughton）在社群媒體臉書的貼文，她說：「醒來在門前階梯發現了一張豐厚的禮品卡，看來整個社區鄰居也都有。」

她並在臉書上傳照片，顯示出一首有關希望和團結的詩文。詩文慰藉收信人說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）過去幾個月奪走大批人命、多月以來民眾艱苦度日，但明年日子會更好。

麥諾頓表示：「我整個早上都在哭。」

當地居民告訴當地媒體說，平安夜當天類似的信封袋約達400封，信封內除了詩文，還有價值250加元的沃爾瑪（Walmart）連鎖賣場消費券。

在疫情情期間丟了工作的鄧南特（Elisha Tennant ），拆開神秘信封時同樣熱淚盈眶。

加拿大廣播公司（CBC）報導，鄧南特昨天表示：「有人這麼做，真是非常暖心，令人感動。」

「有了像這樣的禮物，我的意思是說，這是我們家一個月的買菜錢。」

寄件人信末署名「神秘聖誕老人」並附有電郵。加拿大廣播公司寄發電郵詢問後，對方答道：「我決定這麼做，是因為我知道很多人這一年過得很困苦，而我有能力助人一臂之力。」

「我希望這些禮物讓人們感受到，這世界是美好的，並且更光明的未來就在前方不遠。」

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