我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BioNTech執行長：頭痛等疫苗副作用兩天內消失

86歲「鋼琴詩人」傅聰新冠確診 已住院兩周

德國傳出輝瑞疫苗冷鏈疑不符規定 8城市暫緩接種

中央社 法蘭克福27日綜合外電報導
德國開始接種輝瑞（Pfizer）和BioNTech研發的新冠肺炎疫苗，但在巴伐利亞邦傳出醫護人員發現疫苗冷卻溫度可能不符規定，導致當地數座城市延緩施打。歐新社
德國開始接種輝瑞（Pfizer）和BioNTech研發的新冠肺炎疫苗，但在巴伐利亞邦傳出醫護人員發現疫苗冷卻溫度可能不符規定，導致當地數座城市延緩施打。歐新社

德國今天開始接種美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國公司BioNTech研發的新冠肺炎疫苗，但在巴伐利亞邦傳出醫護人員發現疫苗冷卻溫度可能不符規定，導致當地數座城市延緩施打。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）今天展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗大規模接種行動，各地可見安養院居民和醫護人員排隊率先接受施打。

德國最大邦巴伐利亞（Bavaria）北部林契頓裴爾斯郡（Lichtenfels）的郡政府今天發布聲明表示：「當我們檢視冷卻箱中安插的溫度記錄器時，懷疑可能並未符合（疫苗的）冷鏈要求。」

輝瑞疫苗採用新的所謂信使核糖核酸（mRNA）技術，運送至配送中心之前須保存在約攝氏-70度的超低溫下，才能維持有效。

輝瑞已設計特殊的運輸容器，裡面放滿乾冰，以免疫苗在運送途中失效。這支疫苗若放在超低溫下，最多可保存6個月；若放在攝氏2至8度下，相當於各醫院一般冰箱的溫度，則只能保存5天。

除了林契頓裴爾斯，包括科堡（Coburg）、克隆納克（Kronach）、庫姆巴克（Kulmbach）、荷夫（Hof）、貝羅伊特（Bayreuth）和溫希德（Wunsiedel）等巴伐利亞北部城市，也都因為不確定疫苗運輸冷鏈是否一直符合規定，而暫停接種。

荷夫郡首長貝爾（Oliver Baer）表示：「新型冠狀病毒疫苗的接種工作，重點不在誰施打速度最快或施打人數最多；若要對民眾有利，最優先考量的應該是安全性和過程謹慎。」

另根據德國「慕尼黑水星報」（Muenchner Merkur ）報導，巴伐利亞南部城市奧格斯堡（Augsburg）同樣因為出現類似問題，而延緩疫苗接種。

疫苗 德國 低溫

上一則

克里姆林宮：普亭決定接種俄製「衛星-V」疫苗

延伸閱讀

克里姆林宮：普亭決定接種俄製「衛星-V」疫苗

克里姆林宮：普亭決定接種俄製「衛星-V」疫苗
德國20歲機師駕機飛出針筒狀路徑 提醒世人疫苗開打

德國20歲機師駕機飛出針筒狀路徑 提醒世人疫苗開打
BioNTech執行長：頭痛等疫苗副作用 兩天內消失

BioNTech執行長：頭痛等疫苗副作用 兩天內消失
疫苗接種然後呢？效用副作用不明 大家問號仍沒少

疫苗接種然後呢？效用副作用不明 大家問號仍沒少

熱門新聞

泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
圖為20日英國牛津街頭的民眾。（美聯社）

新種病毒失控！英國一天增3.5萬確診 為上周日2倍

2020-12-20 16:29
迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(Alexander Kagansky)

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

2020-12-22 22:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事
不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人
缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺

缺船+缺貨櫃+碼頭缺工 海運市場明年一樣旺
智庫：中國復甦快 2028年超越美國 提前5年成全球霸主

智庫：中國復甦快 2028年超越美國 提前5年成全球霸主