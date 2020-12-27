完美複製 東京澀谷交叉路口戶外布景公開

圖為25日東京澀谷人潮多。中央社

日本東京 都一間影像美術公司，完美複製出位於東京都澀谷區全球知名的「澀谷全向交叉路口」，主要供電影 取景，不過昨天跟今天配合一部電影上映，也特別向地方民眾公開。

日本下野新聞報導，位於櫪木縣足利市五十部町的戶外布景「足利全向交叉路口城市攝影棚」（ASHIKAGA SCRAMBLE CITY STUDIO），一比一重現東京都澀谷區最知名的「澀谷全向交叉路口」，26日對足利市民公開，場面熱鬧。此處距東京都市中心，大約1.5小時車程。

澀谷全向交叉路口被稱為「全世界最有名的路口」，成了東京都街景代表場景之一，鄰近有澀谷109百貨、澀谷車站、八公雕像等。這個路口終日繁忙，是跨年、萬聖節等知名節日的人潮聚集地。根據2016年一項調查指出，一次綠燈約2分鐘時間，最多可以有3000人同時經過這個路口。

由於澀谷這個路口太過知名，東京都內一間影像美術公司，租下足利市有地的賽馬場舊址，設置足利全向交叉路口城市攝影棚，日本去年有3部電影在此取景。

配合其中一部電影「沉默東京」（暫譯）本月4日上映，足利市影像節執行委員會也公開這處大型戶外布景。不過，受疫情影響，目前公開對象僅限足利市民。

昨天造訪此處的足利市民，對在占地約1萬5000平方公尺腹地上做成的交叉路口、澀谷站剪票口、地下道入口等欽佩不已，並各自挑喜歡的場景與角度拍照。

跟著家人來訪、就讀小一的7歲男童木村颯真說，自己沿著交叉路口跑了5圈，「因為不能在澀谷的交叉路這麼跑，所以很好玩」。