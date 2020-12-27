我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逼近1900萬確診 洛杉磯逾70.7萬

受惠遠距工作 Zoom異軍突起 華裔袁征成巨富

完美複製 東京澀谷交叉路口戶外布景公開

中央社／東京27日綜合外電報導
圖為25日東京澀谷人潮多。中央社
圖為25日東京澀谷人潮多。中央社

日本東京都一間影像美術公司，完美複製出位於東京都澀谷區全球知名的「澀谷全向交叉路口」，主要供電影取景，不過昨天跟今天配合一部電影上映，也特別向地方民眾公開。

日本下野新聞報導，位於櫪木縣足利市五十部町的戶外布景「足利全向交叉路口城市攝影棚」（ASHIKAGA SCRAMBLE CITY STUDIO），一比一重現東京都澀谷區最知名的「澀谷全向交叉路口」，26日對足利市民公開，場面熱鬧。此處距東京都市中心，大約1.5小時車程。

澀谷全向交叉路口被稱為「全世界最有名的路口」，成了東京都街景代表場景之一，鄰近有澀谷109百貨、澀谷車站、八公雕像等。這個路口終日繁忙，是跨年、萬聖節等知名節日的人潮聚集地。根據2016年一項調查指出，一次綠燈約2分鐘時間，最多可以有3000人同時經過這個路口。

由於澀谷這個路口太過知名，東京都內一間影像美術公司，租下足利市有地的賽馬場舊址，設置足利全向交叉路口城市攝影棚，日本去年有3部電影在此取景。

配合其中一部電影「沉默東京」（暫譯）本月4日上映，足利市影像節執行委員會也公開這處大型戶外布景。不過，受疫情影響，目前公開對象僅限足利市民。

昨天造訪此處的足利市民，對在占地約1萬5000平方公尺腹地上做成的交叉路口、澀谷站剪票口、地下道入口等欽佩不已，並各自挑喜歡的場景與角度拍照。

跟著家人來訪、就讀小一的7歲男童木村颯真說，自己沿著交叉路口跑了5圈，「因為不能在澀谷的交叉路這麼跑，所以很好玩」。

東京 電影 日本

上一則

一週工作4天可不可行？西班牙政府內部意見分歧

延伸閱讀

日本機師染變種病毒 專家示警感染者恐增加

日本機師染變種病毒 專家示警感染者恐增加
日本新增3881人染疫 改寫單日新高紀錄

日本新增3881人染疫 改寫單日新高紀錄
日本將暫停全球新入境申請 但商務人士往來持續進行

日本將暫停全球新入境申請 但商務人士往來持續進行
變種新冠病毒入侵！日政府宣布1月底前禁外國旅客入境

變種新冠病毒入侵！日政府宣布1月底前禁外國旅客入境

熱門新聞

泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
史諾登妻子米爾斯（Lindsay Mills）今天在IG分享一家三口的照片。(截取自史諾登妻子米爾斯@lsjourneys推特)

吹哨者史諾登喜獲麟兒 妻分享一家三口照

2020-12-26 11:10
圖為20日英國牛津街頭的民眾。（美聯社）

新種病毒失控！英國一天增3.5萬確診 為上周日2倍

2020-12-20 16:29
45歲的卡甘斯基以研究癌症著稱，近期更擔任俄羅斯遠東聯邦大學的基因組與再生醫學中心主任，並參與研發新冠病毒的疫苗。(Alexander Kagansky)

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

2020-12-22 22:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！

接種新冠疫苗後出現副作用 可能是「它」害的！
紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光

紐約24歲女子跳下Vessel身亡 死前遺言曝光
In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診

In-n-Out科羅拉多州新店人潮擠爆…80店員確診
80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因
華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事

華醫打輝瑞疫苗有副作用 建議若感疼痛可做這些事