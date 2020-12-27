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一週工作4天可不可行？西班牙政府內部意見分歧

中央社／馬德里27日綜合外電報導

西班牙為克服2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情所導致的高失業率，有議員提議將一週工作日縮短成4天，但聯合政府內部對此看法極度分歧。

法新社報導，西班牙極左派政黨「我們可以」（Podemos）正在推動這項措施。自今年1月以來，我們可以黨加入社會勞工黨（PSOE）籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）的少數政府，攜手治理西班牙這個歐元區第4大經濟體。

西班牙副總理、我們可以黨黨魁伊格禮夏斯（Pablo Iglesias）本月稍早宣布，勞動部正在研究縮短工時的可行性，表示此舉「無疑有利創造就業」。

這項提案是由一名極左派議員所提出，要求把一週工時從現行的40小時縮短成32小時。伊格禮夏斯接受電視台訪問時，對提案做出上述回應。

同樣來自我們可以黨的勞動部長狄亞士（Yolanda Diaz）則在推特（Twitter）寫道：「現在需要用勇於挑戰勞動界法律和傳統的新概念來看待工時，如同我們正在做的。」

聯合利華集團（Unilever）紐西蘭分公司本月稍早已開始對紐國員工試驗工作4天制。德國金屬工業工會（IG Metall）也提出這個想法。

不過，作為西班牙聯合政府主要政黨的社會勞工黨不願意接受。

預算部長孟蒂羅（Maria Jesus Montero）表示，現在政府首要任務是「恢復我們在疫情開始前的成長率」，政府「不應失焦」。

高度仰賴觀光業的西班牙經濟在2013年擺脫5年低迷後，表現持續優於歐洲大部分地區。但國際貨幣基金（IMF）預估，西班牙今年國內生產毛額（GDP）將大減12.8%，將成為全球先進經濟體中，受疫情衝擊最重的國家。

西班牙社會安全部長艾斯克瓦（Jose Luis Escriva）說：「基於目前的生產力和競爭力水準，我不認為這項議題對西班牙而言是首要任務。」目前西班牙生產力水準低於歐洲平均，部分原因在於小型企業占比龐大。

艾斯克瓦表示：「我們不認為有那種空間。」

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