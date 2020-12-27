疫情升溫防疫收效 土耳其盼疫苗接力守成

穿戴白色隔離衣和面罩的護士兩人一組，25日結束在安卡拉巿醫院加護病房部門一間負壓隔離病室作業。這個區域已調整成專門收治新冠肺炎重症病患。中央社

土耳其新冠肺炎 病例數一個多月前飆升，當局恢復諸多限制。公衛專家指出，禁令於過去一週見效，若明年1月開始施打疫苗且民眾自愛，相關限制或可逐漸放寬。

經濟陷入困頓、貨幣里拉大貶、兩位數通貨膨脹率和失業率，這樣的土耳其遭逢俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例飆升，政府祭出諸多防疫 禁令看起來已初步收效，當局押寶引進疫苗後可推升防疫成效。

衛生部12月26日公布疫情 通報顯示，過去24小時新增1萬5118起新冠肺炎病例、253例死亡；累計213萬3373例、1萬9624例病逝。相較於12月上旬創紀錄的單日逾3萬3000例，新增病例數已顯著降低，但單日病逝數仍居高不下。

衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會委員圖蘭（Sema Turan）指出，前一陣子全土耳其病例數呈現顯著增加趨勢，尤其在安卡拉。當局因此恢復諸多禁令，「相關做法使得過去一週病例數顯著下降」。

土耳其6月1日對新冠肺炎防疫大解禁，今夏更是相對不設防。但入秋後隨流感季節報到，11月中旬以來確診病例飆升，爆發第2波疫情，當局因而恢復疫情剛爆發那幾個月時曾祭出、但後來取消的措施，包括逐步恢復局部宵禁，甚至週末全面宵禁。

圖蘭是安卡拉巿醫院（Ankara City Hospital）加護病房主任。她12月25日在醫院辦公室告訴中央社記者，抗疫工作已進行將近一年，病例數在疫情不同階段有增有減，「過去一週進入加護病房的2019冠狀病毒疾病重症病患數顯著減少，令人振奮」。這意味當局恢復限制措施等做法收效。

土耳其向中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）採購5000萬劑疫苗。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）24日指出，首批300萬劑疫苗將於12月27日晚間從中國出貨、28日送達土耳其。境內大規模接種工作將會很快展開。

圖蘭指出：「我們要讓諸多限制帶來的抗疫成就持續下去。試想，如果我們在（明年）1月初或1月中旬展開接種工作，那麼相關限制也許於1月底可以開始稍微放寬。」

英國發現更具傳染力的新冠肺炎新變種病毒，各國不敢掉以輕心。

圖蘭說：「很不幸地現在出現了新變種病毒，由於沒有已知的治療選項，我們且戰且走…配合衛生部，我們的微生物學家過去幾天一直在進行綜合分析，以確認我國是否也出現新變種病毒。」截至目前，當局沒有宣布境內發現新變種病毒。

安卡拉巿醫院2019年開始營運。根據官網，此一大型綜合醫院擁有3810床，總樓地板面積達131萬2358平方公尺。公關人員告訴中央社記者，它是土耳其最大型醫院，擁有3500位醫生，每天有1萬5000人就診和接受治療。

憑藉便捷醫療服務、相對低廉價格和豐富旅遊資源，土耳其醫療旅遊產業蓬勃發展。安卡拉巿醫院龐大建築群嶄新且現代化，是當局推動觀光醫療的重點機構。

但是新冠肺炎疫情爆發後，國際旅客數量遽減，原本蓬勃的產業受到衝擊，醫院營運也為防疫需求而調整。

醫師達爾（Hayriye Cankar Dal）有10年加護病房服務資歷。她表示，土耳其爆發新冠肺炎疫情後，為符合醫療需求，安卡拉巿醫院已將加護病房總床數增加至將近1000床，原已忙碌的醫護人員工作負擔更加沉重。

中央社記者12月25日進入安卡拉巿醫院加護病房部門的負壓隔離病房區採訪，達爾表示，那裡已經調整成專門收治新冠肺炎重症病患，她所負責的區域當時共收治24名病人。護士兩人一組穿戴白色隔離衣和面罩進入單人病室作業。

達爾說，加護病房醫護人員的工作負擔本已艱難，新冠肺炎大流行期間，呼吸衰竭病患數量大增，他們得靠呼吸器維生，「病患的症狀、工作環境的風險，在在增加了加護病房醫護人員的負擔」。

土耳其新冠肺炎疫情升溫後，政府對民眾生活的限制自11月中旬起逐步提高。這些措施包括65歲以上和20歲以下公民禁足、週間深夜宵禁、週末全面封鎖、餐廳只能外帶或外送等。

首都安卡拉居民、40歲的塔什金（Abdullah Tashkin）支持政府祭出嚴厲防疫手段。

他認為，採取防疫宵禁、封鎖和限制等措施「是件好事」。塔什金25日告訴中央社記者：「但是我認為這些還不夠，因為有些地方有封鎖、有些沒有；有些人被禁足、有些人沒有。我認為這些還不夠。」物流、餐飲、零售和必要產業受僱勞工豁免宵禁，塔什金支持全面禁足一段時間，遏制病毒散播。

安卡拉42歲理髮師畢提林（Gonca Bitirim）表示，尤其對受僱勞工而言，在大流行期間的諸多限制帶來諸多「麻煩」和不便。

儘管深感「彷彿自由遭到剝奪」，畢提林仍支持嚴厲限制。她25日告訴中央社記者：「期盼我國和舉世儘快擊倒病毒，讓我們可以恢復正常生活。」