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另類副作用 紐時：富國廣積疫苗加深全球不公

中央社／華盛頓25日綜合外電報導

隨歐美各國陸續開始接種新型冠狀病毒疫苗，經濟受疫情重創而下滑的態勢有望扭轉，但富國搶購疫苗導致分配不均，恐加劇全球經濟不公，陷開發中國家於風險。

「紐約時報」指出，數量有限的疫苗被歐洲與北美富國搶購，讓本就經濟體質良好的已開發國家更能搶佔經濟好轉的有利位置，反觀坐擁全球大多數人口的開發中國家仍苦於張羅疫苗。

疫苗分配失衡顯然會讓已涇渭分明的全球經濟現實更惡化：世界慢慢走出這場空前疫情時，也會變得空前不均等，窮國會持續受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，讓已因向美、歐、中國貸款而債台高築的它們，被迫要再耗掉自身已拮據的資源。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）全球化與發展策略部主任柯佐萊特（Richard Kozul-Wright）說：「開發中國家、特別是較貧困的開發中國家，有時被排除在外是再清楚不過的事。儘管大家都知道疫苗應作為全球公共財，但東西仍大多握於先進經濟體的大型製藥公司之手。」

由印度與南非帶頭的一群開發中國家透過與領先生產疫苗的跨國製藥大廠合作，自行生產疫苗確保國內供應增加。為累積防疫籌碼，這群國家建議世界貿易組織（WTO）應釋出傳統的智財保障，允許窮國自行生產價格更親民的疫苗。

但世貿組織採共識決，前述提案已被美、英、歐盟封殺，因為大藥廠在歐美都能施加政治影響力。大藥廠都主張，專利保護與從販售疫苗的獲利，在研發救命藥品時不可或缺。

南非駐世貿組織代表團顧問德伽馬（Mustaqeem De Gama）說：「問題在於，目前是該追求利潤的時候嗎？各國政府都已關閉經濟活動、限制自由了，智慧財產卻還高高在上被當成神聖不可侵犯。」

富國取得疫苗並陸續開始接種，正逐漸擺脫疫情造成的經濟災難，最快明年3或4月就不須再關閉商業活動，享受到實際意義上的經濟好處。但英國經濟研究機構「牛津經濟公司」（Oxford Economics）指出，到2025年底前，疫情帶來的長期經濟危害，新興市場將比富國嚴重兩倍。

美國已籌獲多達15億劑疫苗，歐盟也已到手近20億劑，足可讓全歐人人打得到且還有剩，但許多窮國卻恐得等到2024年，疫苗才夠自家所有人接種。高度背債限制許多窮國購買疫苗的能力，雖然20國集團帶頭發起「債務暫緩償還倡議」（Debt Service Suspension Initiative, DSSI），但民間債權人卻都敬謝不敏。

COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）的領袖們本月18日宣布，已與相關藥廠就提供中、低收入國家近20 億劑疫苗簽約。COVAX將在2021年底前，為190個參與國提供夠該國1/5人口接種的疫苗數量。

英格蘭基爾大學（Keele University）國際法與傳染病專家埃克斯頓特納（Mark Eccleston-Turner）說：「世界大多數人都住在仰賴COVAX取得疫苗的國家，這真是非比尋常的市場敗筆。疫苗取得竟是基於付不付得出錢而非基於需要，COVAX也解決不了問題。」

疫苗 中國 疫情

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