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「深偽」英女王聖誕文告 亂說話、跳舞引兩極論戰

中央社／倫敦25日電
「深偽」（deepfake）電腦合成技術製播搞笑版女王聖誕文告影片。（影片截圖）
「深偽」（deepfake）電腦合成技術製播搞笑版女王聖誕文告影片。（影片截圖）

英國電視台「第四頻道」（Channel 4）一段以「深偽」（deepfake）電腦合成技術製播搞笑版女王聖誕文告影片，因發表嘲諷內容的女王過於逼真，引發兩極論戰。

英國廣播公司（BBC）指出，英國女王傳統聖誕文告是在BBC及獨立電視台（ITV）播放，但第四頻道每年都有製作「另類女王聖誕文告」的傳統，今年他們用「深偽」技術製作搞笑影片。

英國「每日快報」（Daily Express）報導，搞笑影片以「深偽」技術為女演員史蒂芬生（Debra Stephenson）換上英國女王的面孔發言，假女王在片中穿上藍色洋裝，坐在桌子後方發表另類「聖誕文告」。

畫面裡可看到「女王」自我挑戰拍TikTok影片扭臀擺手豪放跳舞，還有令人噴飯的談話，像是「在BBC上，我總是沒法講真心話，感謝第四頻道給我暢所欲言的機會，終於不用講一些被硬塞入我口中的話」。

英國脫歐黨（Brexit Party）黨魁法拉吉（Nigel Farage）推文怒批電視台「他們還真敢」，有的批評者稱搞笑片「真是噁心」、「徹頭徹尾讓人反胃，也實在太超過，你們應該為嘲諷女王感到羞恥」。

支持影片的人則回嗆「不喜歡就別看，就這麼簡單」、「我覺得你（法拉吉）搞錯重點，這不過是個讓人正視假消息有多容易誤導大家的妙點子」。

BBC指出，深偽技術最早是在2018年開始崛起。當時一名程式員使用尖端的人工智慧技術創造一種軟體，可以把一個人的臉換到另一人身上。現在已有無數個應用程式可做到只需要一張照片，就能把一名好萊塢影星的臉換到用戶身上。

第四頻道表示他們的初衷是想針對數位化時代的假新聞提出「嚴正警告」，但也有人警告，越來越多人擔心深偽技術可能被用於其他惡意用途。

英國 脫歐 好萊塢

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