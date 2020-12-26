打半劑後再打全劑？牛津疫苗試驗誤算關鍵出爐

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學研發新型冠狀病毒疫苗。（路透資料照片）

英國 藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學研發新型冠狀病毒疫苗 ，竟發現先接種半劑、再整劑更有效。英媒報導，意外源於疫苗中一種物質干擾了用紫外線量測病毒的過程。

牛津研究員先前在試驗過程中誤算2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗劑量，碰巧發現，接種時，若先施打一次半劑、一個月後再施打一次全劑，效力可提升至90%左右。

英國「每日郵報」（Daily Mail）爬梳這次事件歪打正著的過程。

根據路透調查，今年5月，執行試驗的科學家對義大利 製造商IRBM/Advent送來的一批疫苗進行品質檢驗，發現其中的化學物比牛津大學訂購的疫苗更強。

IRBM/Advent使用定量聚合酶連鎖反應（PCR）的基因測試法檢驗後，堅稱這批編號K.0011的疫苗濃度沒錯。

但牛津大學的檢測方式是以受檢材料吸收紫外線光的多寡，來評估病毒物質的量，並認為這種方法比IRBM/Advent的方法精確。

接著，英國醫藥監管機關允許研究員針對預定接種這批疫苗的受試者，減少施打劑量。

然而，醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）刊登的文件詳述了這起錯誤發生的細節，內容顯示，牛津大學誤算了這批疫苗的效力，並毫無來由地稀釋了疫苗，這意味受試者實際上只接種一半劑量，而不是預期中的一整劑。

牛津大學誤算的原因在於，這支疫苗中含有一種可在施打之前幫助混合其他溶液的產品，這種產品干擾了紫外線檢驗法，高估了這批疫苗的效力。

到了6月，牛津大學發現錯誤，因此再次聯繫了英國醫藥監管機關，詢問可否繼續進行試驗，以便盡量維持試驗規模、加速取得結果。當時，在無意間接種了半劑疫苗的人，都沒出現強烈副作用。

在英國藥品及保健產品管理局（MHRA）許可下，研究員繼續試驗，並在接下來的試驗中，替接種了半劑疫苗的志願受試者及所有其餘受試者施打完整劑量。

最終，有1367名受試者先接種半劑、再接種完整劑量疫苗，而接種兩劑完整劑量的共有4440人。

試驗結果顯示，接種先半劑、後整劑疫苗的群體，獲得90%的病毒防護力，而接受兩劑完整疫苗的群體只獲得62%的防護力。

不過，接種首劑半劑量疫苗的人，年齡都不到55歲，而55歲以上年長者又是最容易感染COVID-19發展成重症、因此最需要疫苗的群體，這讓一些專家質疑試驗結果的可信度。牛津大學也承認，不知道為什麼接種半劑疫苗的人反而獲得更高防護力。

英國藥管局預計於聖誕節過後，決定是否批准阿斯特捷利康和牛津的疫苗，只是還不知道會放行哪一種施打方式。

此外，還有一個問題是，英國藥管局為什麼在牛津大學誤算得出的論據下，仍允許研究員替受試者減少疫苗劑量。

英國總共訂購了一億劑牛津疫苗，已備妥400萬劑，由於這支疫苗可在普通冰箱中存放，各界都相當看重這支疫苗；理論上，一旦當局批准，隔天就可開始普遍施打，而且很快就普及到全國安養院、全科醫師診所及臨時設置的疫苗接種中心。

英國藥管局目前面臨難題，必須抉擇是否批准讓大眾接種先半劑、後整劑疫苗的方案，畢竟這種方式的試驗數據比較少，總數大約2000人。

科學家還不知道英國藥管局會怎麼選擇、或是否兩套接種方式都滿意，但科學家們有信心，試驗證據優異，足以讓任何一種方式獲得批准。