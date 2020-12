教宗聖誕文告 籲共享疫苗「勿讓利益凌駕愛」

教宗方濟各25日在梵諦岡發表聖誕文告。(路透)

教宗方濟各 今天在聖誕文告中說,政治及商界領袖不可讓市場力量和專利法妨礙所有人取得2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗 ,並譴責民族主義及「極端個人主義的病毒」。

羅馬天主教教宗方濟各(Pope Francis)循傳統宣讀「致全城及全球」(Urbi et Orbi)聖誕文告。考量到當前的疫情 ,他在聖伯多祿大殿(St. Peter's Basilica)降福廳(Hall of the Benedictions)的讀經台上宣讀文告,現場僅有約50名戴口罩的梵蒂岡人員在座,過程透過網路播放,而不是像往常那樣在大殿的中央陽台上,於數萬人面前宣讀。

路透報導,這篇文告的重心放在疫情及其社會和經濟效應上,方濟各呼籲全球團結、協助苦於衝突和人道危機的國家。

他說:「生態危機和嚴重的經濟及社會不平等標記了歷史上的這一刻,冠狀病毒疫情又加重了這種情況,對我們而言,更重要的是承認我們彼此都是手足。」

方濟各強調健康是國際議題,顯然是在批評所謂的「疫苗民族主義」。聯合國官員擔心,如果窮國要等到最後才取得疫苗,這種意識形態會讓疫情惡化。

方濟各說:「我乞求所有人、國家元首、企業和國際組織,促進合作而不是競爭,替每個人找到解決方案,讓所有人都能獲得疫苗,尤其是世界各地最脆弱、最需要幫助的人。」

他還說:「我們不能認為自己比他人重要,任憑市場力量和專利法凌駕愛的法則和人類健康。我們不能讓封閉的民族主義阻礙我們像真正的人類家庭那樣生活。」

方濟各顯然還批評那些以個人自由為由而不願戴口罩的人,這種心態在美國等國家並不少見。他說:「我們也不能讓極端個人主義的病毒戰勝我們、讓我們在受苦受難的手足面前冷漠以對。」

他在今天的談話中說:「祈望伯利恆之子幫助我們展現慷慨、能支持及幫助他人,尤其是對那些因疫情引發的經濟效應而處於弱勢、患病、失業或正經歷困境的人,還有在封鎖期間遭受家暴的女性。」

方濟各也替敘利亞、葉門、利比亞、南高加索的納戈諾卡拉巴克地區(Nagorno-Karabakh)、南蘇丹、奈及利亞、喀麥隆、伊拉克等衝突頻仍之地呼求和平與和解。他預定於2021年3月初訪問伊拉克。

方濟各也祈求處於人道危機或天災中的布吉納法索、馬利、尼日、菲律賓、越南人獲得安慰。