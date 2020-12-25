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日本5人染英國變種新冠病毒 官方危機感強

中央社東京25日專電
日本東京街頭，民眾觀賞聖誕裝飾、聽節日奏樂。(美聯社)
日本東京街頭，民眾觀賞聖誕裝飾、聽節日奏樂。(美聯社)

英國返回日本的5人身上首度查出確診感染2019冠狀病毒疾病新變種病毒株。日本國立感染症研究所所長脇田隆字說，如果變種新冠病毒流行的話，疫情會更嚴重。

日本讀賣新聞報導，有5名日本人於本月18日至21日之間從英國回到日本，在東京羽田、大阪關西機場接受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒檢查後，呈現陽性反應。日本國立感染症研究所解析檢體後，確定是在英國等多國被查出的新型冠狀病毒的變種病毒株。

這幾名確診者已從機場被送至住宿型的療養設施。一般認為，新型冠狀病毒的變種病毒傳染力更強，日本厚生勞動省（相當於衛福部）、國立感染症研究所懷有強烈的危機感。

脇田今晚召開記者會時憂心忡忡地表示，新型冠狀病毒的變種病毒如果在日本境內擴大的話，疫情可能更加擴大。

脇田表示，變種病毒的病原性、疫苗的有效性等目前還有未能釐清之處，研判變種病毒目前尚未入侵日本、擴大流行。

他說，防止變種病毒不要進到日本境內，是非常重要的。呼籲民眾要戴口罩、勤洗手，避免身處「3密」（密閉空間、密集人群、密切接觸）這種染疫風險大的環境。

讀賣報導，今天日本境內及機場檢疫新增的2019冠狀病毒疾病確診病例共3833例，連續3天創新高。確診後死亡者共64人，創下單日新高。厚勞省表示，截至25 日凌晨0時，重症者644人，同24日的重症人數。

東京都今天新增確診病例844例，無法查出感染源的占整體的逾6成，多達577例。東京都今天通報10人確診後死亡，年紀在70多歲至90歲多歲之間。重症者比前一天多8人，有81人，創下5月25日解除緊急事態宣言後的新高紀錄。

兵庫縣今天新增確診病例232例，首度單日新增確診病例逾200例。埼玉縣今天新增確診病例298例，創單日新高。此外，京都府、廣島縣、熊本縣今天新增確診病例也創單日新高。

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