遭指當地變種病毒更易傳播 南非官員：無科學根據

南非 衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）昨天批評英國 衛生部長韓考克（Matt Hancock）有關南非新型變種病毒「更易傳播」的說法，並指出沒有任何證據顯示南非的新型病毒比其他國家的新型病毒更加危險。

由於南非和英國都發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的新變種，同時面臨新一波疫情侵襲。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天引述姆希齊24日晚間聲明指出，韓考克23日的評論不正確。

姆希齊表示：「有證據顯示，英國新型變種病毒的發展更早於南非。在此提供一些歷史背景，英國於12月14日向世界衛生組織（WHO）報告發現一種變種病毒，並追溯到9月20日於英國東南部的肯特郡（Kent），這個發現距離南非發現變種病毒大約早了一個月。」

他補充說，英國科學家佛格森（Neil Ferguson）曾指出英國變種病毒已經在英國以外的地區被發現。佛格森於12月23日告訴英國科學與技術委員會（Science and Technology Committee），低感染率國家丹麥表示有證據顯示，「幾乎可以肯定」英國的新型變種病毒已經在大多數歐洲國家蔓延。

姆希齊進一步指出，也很擔心南非501.V2型變種病毒比英國變種病毒更易傳播的傳言，或有可能造成更嚴重發病率與死亡率，不過這僅是從2名到南非旅遊的英國人身上所檢測 陽性反應的薄弱案例。此外，也已與南非的基因團隊獲得確認，目前沒有任何證據顯示，英國衛生部長所言南非的501.V2比英國變種病毒更具傳染力。

他表示，南非未來的研究將著重於變種病毒是否對已開發疫苗產生抗體。同時隨著對病毒愈來愈多的瞭解，基因團隊的監測與研究將會為改進國家策略做出巨大貢獻。

南非新聞網站「新聞24」（news24）資料顯示，至12月24日為止，南非確診病例累計達96萬8563例，2萬5983人不治，確診患者有82萬2978人已康復。