我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭指當地變種病毒更易傳播 南非官員：無科學根據

日首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診

遭指當地變種病毒更易傳播 南非官員：無科學根據

中央社／約翰尼斯堡25日專電

南非衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）昨天批評英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）有關南非新型變種病毒「更易傳播」的說法，並指出沒有任何證據顯示南非的新型病毒比其他國家的新型病毒更加危險。

由於南非和英國都發現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的新變種，同時面臨新一波疫情侵襲。

南非新聞網站「艾歐爾新聞」（iolnews）今天引述姆希齊24日晚間聲明指出，韓考克23日的評論不正確。

姆希齊表示：「有證據顯示，英國新型變種病毒的發展更早於南非。在此提供一些歷史背景，英國於12月14日向世界衛生組織（WHO）報告發現一種變種病毒，並追溯到9月20日於英國東南部的肯特郡（Kent），這個發現距離南非發現變種病毒大約早了一個月。」

他補充說，英國科學家佛格森（Neil Ferguson）曾指出英國變種病毒已經在英國以外的地區被發現。佛格森於12月23日告訴英國科學與技術委員會（Science and Technology Committee），低感染率國家丹麥表示有證據顯示，「幾乎可以肯定」英國的新型變種病毒已經在大多數歐洲國家蔓延。

姆希齊進一步指出，也很擔心南非501.V2型變種病毒比英國變種病毒更易傳播的傳言，或有可能造成更嚴重發病率與死亡率，不過這僅是從2名到南非旅遊的英國人身上所檢測陽性反應的薄弱案例。此外，也已與南非的基因團隊獲得確認，目前沒有任何證據顯示，英國衛生部長所言南非的501.V2比英國變種病毒更具傳染力。

他表示，南非未來的研究將著重於變種病毒是否對已開發疫苗產生抗體。同時隨著對病毒愈來愈多的瞭解，基因團隊的監測與研究將會為改進國家策略做出巨大貢獻。

南非新聞網站「新聞24」（news24）資料顯示，至12月24日為止，南非確診病例累計達96萬8563例，2萬5983人不治，確診患者有82萬2978人已康復。

英國 南非 檢測

上一則

日本首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診

延伸閱讀

日本首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診

日本首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診
解析／變窮？缺工？英脫歐後3大經濟衝擊

解析／變窮？缺工？英脫歐後3大經濟衝擊
英歐雙邊貿易協議敲定 5大重點整理

英歐雙邊貿易協議敲定 5大重點整理
奈及利亞疑有第3款變種病毒 與英國、南非不同

奈及利亞疑有第3款變種病毒 與英國、南非不同

熱門新聞

迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
圖為20日英國牛津街頭的民眾。（美聯社）

新種病毒失控！英國一天增3.5萬確診 為上周日2倍

2020-12-20 16:29
摩納哥夏琳王妃近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議。(歐新社)

摩納哥王妃超前衛的！剃了「龐克頭」半邊頭髮不見

2020-12-18 02:25
英相強生19日召開臨時記者會，宣布倫敦疫情警報等級明天起升級至第4級，先前宣布的5天鬆綁聖誕過節計畫也將取消。(美聯社)

出現傳播更快變種病毒株 英相宣布倫敦警報升級

2020-12-19 13:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票
瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應
你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命