教宗主持聖誕子夜彌撒 籲伸援需要幫助之人

羅馬天主教教宗方濟各主持一場低調的聖誕子夜彌撒。Getty Images

羅馬天主教教宗方濟各 今天主持一場低調的聖誕子夜彌撒；受疫情 影響，彌撒場面嚴肅。教宗表示，人們有義務幫助有需要的人，因為耶穌生下來就被丟棄、處在貧困和遭人拒絕中。

路透報導，這場聖誕子夜彌撒在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）後部舉行，與會者不到100人，僅少數樞機主教和主教參與。往年聖誕子夜彌撒都在大殿中央舉行，多達1萬人參加，包括全球近200個國家的外交使團。

除教宗和小型唱詩班外，所有人在子夜彌撒期間均配戴口罩。今年子夜彌撒比以往提早2個小時展開，以便與會者能趕在晚間10時宵禁前返家。

教宗方濟各（Pope Francis）講道時表示：「天主子生下來就被丟棄，這是告訴我們，每個被丟棄的人都是天主的子女。」

教宗表示，聖誕節應該讓每個人反省「我們對這麼多弟兄姐妹不公義」，而非追求「我們對財富無盡的渴望」及短暫的歡愉。

84歲的教宗表示：「天主居住在我們中間，貧窮且需要幫助，為告訴我們要透過服務窮人去愛祂。」這是教宗任內第8次主持聖誕子夜彌撒。

據法新社報導，教宗也在這場講道中表達有意造訪屢遭危機重創的黎巴嫩，並呼籲南蘇丹政治領袖持續為和平努力。

考量疫情，教宗明天將在梵蒂岡內的使徒宮（Apostolic Palace）宣讀「致全城及全球」（Urbi et Orbi）聖誕文告，透過影音對外傳播，而非聖伯多祿大殿的中央陽台，以往這項活動會吸引數以萬計民眾到場。