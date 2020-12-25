日本疫情嚴峻 菅義偉籲過安靜新年不參加聚會

日本首相菅義偉。 路透

日本 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 嚴峻，眼看新年假期即將來臨，首相菅義偉 今天出面呼籲，「希望大家能過一個安靜的新年假期，儘可能不要參加聚會」，避免疫情持續擴散。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉晚間舉行記者會說，這個冬天以首都圈為中心的感染持續擴大，全境每天確診病例都維持逾3000例的高檔水準，讓許多人愈來愈感不安。

他說，本月東京都內的外出人潮幾乎沒有減少，再這樣下去的話，很難避免疫情進一步擴散，「希望大家能過一個安靜的新年假期，要再跟家人及朋友聚會的機會還很多，儘可能不要參加聚會，無論如何，都希望大家配合，避免疫情在新年假期時擴散」。

菅義偉說，專家一致認為，餐飲場合具感染風險，所以要說最有效果的防疫對策，那就是縮短餐飲店的營業時間。

他說，為了讓補助金與罰則能搭配成套使用，並採取更有實際效果的防疫措施，「我們會來檢討修正特別措施法」。日本目前的特別措施法，並未賦予中央或地方政府有對不配合防疫措施的個人或店家開罰權力。

另外，面對日本政府現在實施的邊境管控措施，菅義偉說，有關病毒變種，政府已決定拒絕曾有南非及英國旅遊史的人入境，「未來也會同樣以堅守國民健康及生命為最優先，在關注各國疫情的同時，迅速地強化防疫對策」。

有關日本政府一再呼籲避免參加5人以上餐會，菅義偉日前參加8人餐會惹議，他今天對此事再度致歉。