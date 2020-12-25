我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

日本疫情嚴峻 菅義偉籲過安靜新年不參加聚會

中央社／東京25日綜合外電報導
日本首相菅義偉。 路透
日本首相菅義偉。 路透

日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，眼看新年假期即將來臨，首相菅義偉今天出面呼籲，「希望大家能過一個安靜的新年假期，儘可能不要參加聚會」，避免疫情持續擴散。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉晚間舉行記者會說，這個冬天以首都圈為中心的感染持續擴大，全境每天確診病例都維持逾3000例的高檔水準，讓許多人愈來愈感不安。

他說，本月東京都內的外出人潮幾乎沒有減少，再這樣下去的話，很難避免疫情進一步擴散，「希望大家能過一個安靜的新年假期，要再跟家人及朋友聚會的機會還很多，儘可能不要參加聚會，無論如何，都希望大家配合，避免疫情在新年假期時擴散」。

菅義偉說，專家一致認為，餐飲場合具感染風險，所以要說最有效果的防疫對策，那就是縮短餐飲店的營業時間。

他說，為了讓補助金與罰則能搭配成套使用，並採取更有實際效果的防疫措施，「我們會來檢討修正特別措施法」。日本目前的特別措施法，並未賦予中央或地方政府有對不配合防疫措施的個人或店家開罰權力。

另外，面對日本政府現在實施的邊境管控措施，菅義偉說，有關病毒變種，政府已決定拒絕曾有南非及英國旅遊史的人入境，「未來也會同樣以堅守國民健康及生命為最優先，在關注各國疫情的同時，迅速地強化防疫對策」。

有關日本政府一再呼籲避免參加5人以上餐會，菅義偉日前參加8人餐會惹議，他今天對此事再度致歉。

疫情 菅義偉 日本

上一則

韓媒：駐韓美軍新冠疫苗抵韓 醫療人員將優先接種

下一則

教宗主持聖誕子夜彌撒 籲伸援需要幫助之人

延伸閱讀

韓泡麵超越日本？網揭「最大敗筆」：改稱快煮麵才對

韓泡麵超越日本？網揭「最大敗筆」：改稱快煮麵才對
菅義偉支持度跌至39% 近八成認為太慢停止Go To Travel

菅義偉支持度跌至39% 近八成認為太慢停止Go To Travel
90人才1位！菅義偉敦促自衛隊多任用女性幹部

90人才1位！菅義偉敦促自衛隊多任用女性幹部
民調：菅義偉內閣支持率 急跌破五成至42%

民調：菅義偉內閣支持率 急跌破五成至42%

熱門新聞

迪瑪的屍體被丟在-20°C的雪地當中。圖／取自網路

祖父母嫌孫子太吵丟火爐 爸媽見孩子成焦屍崩潰

2020-12-19 08:14
泰國王室2019年8月發布的泰王瓦吉拉隆功與王妃詩妮娜合影。法新社

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

2020-12-24 07:05
圖為英國民眾接種輝瑞疫苗。美聯社

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

2020-12-21 10:03
圖為20日英國牛津街頭的民眾。（美聯社）

新種病毒失控！英國一天增3.5萬確診 為上周日2倍

2020-12-20 16:29
摩納哥夏琳王妃近日於公開活動中，展示自己全新的「龐克頭」，前衛的造型引起熱議。(歐新社)

摩納哥王妃超前衛的！剃了「龐克頭」半邊頭髮不見

2020-12-18 02:25
英相強生19日召開臨時記者會，宣布倫敦疫情警報等級明天起升級至第4級，先前宣布的5天鬆綁聖誕過節計畫也將取消。(美聯社)

出現傳播更快變種病毒株 英相宣布倫敦警報升級

2020-12-19 13:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票
瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應
你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命