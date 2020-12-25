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英國聖誕節前悲劇 10隻抹香鯨擱淺後全數喪命

編譯周辰陽／即時報導
英國東約克郡24日一早發生民眾目擊數隻抹香鯨在海灘擱淺，儘管救援人員使出渾身解數，這10隻抹香鯨仍於下午全數死亡。路透/PA
英國東約克郡24日一早發生民眾目擊數隻抹香鯨在海灘擱淺，儘管救援人員使出渾身解數，這10隻抹香鯨仍於下午全數死亡。路透/PA

英國東約克郡（East Yorkshire）24日一早，有民眾目擊數隻抹香鯨在海灘擱淺，儘管警方與動保團體接獲通報立刻前來營救，但10隻抹香鯨最後仍於下午全數死亡。

太陽報報導，海岸防衛隊先呼籲民眾不要接近事發地點，以免爆發新冠肺炎群聚感染，隨後就與警察聯手展開救援，卻受到大浪的妨礙。從媒體公布畫面可見，體積龐大的抹香鯨躺在沙灘上，根本無法動彈，救援隊伍則一直想辦法移動牠們。

影片來源：聯合新聞網

醫護人員梅曼（Emily Mayman）表示，當時場景讓人很傷心，那些抹香鯨可能生病了，「我們不確定原因是什麼，但偶爾就是會碰上抹香鯨散布於海岸線。這真是丟臉到家，我們能為牠們做的不多，牠們是很大的動物，光骨骼就重到很難展開救援行動」。

英國海洋生物救援組織（British Divers Marine Life Rescue）發言人表示，相關影像將交給擱淺調查研究計畫，議會與海灘所有人將決定怎麼處理遺體。她還稱，當日另有通報指南方幾英里外的丁點丘（Spurn Point）有更多鯨魚，但查證後一無所獲，「我們只能期望當地沒有更多鯨魚仍可能被沖上岸了」。

數隻抹香鯨在東約克郡海灘擱淺，因體積太龐大，救援人員承認他們能做的不多。路透/P...
數隻抹香鯨在東約克郡海灘擱淺，因體積太龐大，救援人員承認他們能做的不多。路透/PA

英國 警察 新冠肺炎

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