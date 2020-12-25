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與中國疫苗談判不力 阿根廷傳撤換大使

中央社／布宜諾斯艾利斯24日電
首批30萬劑俄羅斯「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗24日抵達阿根廷伊塞薩機場。（歐新社）
首批30萬劑俄羅斯「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗24日抵達阿根廷伊塞薩機場。（歐新社）

阿根廷今天接獲首批30萬劑俄羅斯疫苗，預計明年1月共500萬劑到貨，醫護人員會優先接種。阿根廷媒體報導，由於與中國疫苗談判不力，外傳將撤換阿根廷駐中國大使。

阿根廷疫情仍未減緩，截至23日為止，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例數達156萬3865例，4萬2314例死亡，連帶拖累惡化經濟危機。由於明年選舉將屆，總統艾柏托（Alberto Fernández）政府寄望疫苗來拯救目前的多重危機。

面對可能引發的第二波疫情大流行，艾柏托政府急於與全球廠商談判採購疫苗，除開始與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、美國輝瑞藥廠（Pfizer）以及與俄羅斯和中國談判，以便有大規模生產的疫苗並快速送達阿根廷。

首批30萬劑俄羅斯「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗24日清晨從莫斯科起飛已於中午抵達伊塞薩機場（Ezeiza Airport）。艾柏托於疫苗到達後除向官員與俄羅斯政府表示感謝外，並認為「希望之路已經開啟了！但武漢肺炎疫情尚未結束」。

阿根廷衛生部將於本周末發送50%的劑量，下周發送其餘50%，首要目標是為所有醫護人員接種疫苗，估計有70萬人。預計到明年1月將有500萬劑疫苗到貨。

阿根廷政府目標是在明年3月底之前為1500萬人接種疫苗，包括醫護人員、軍警及教師，60歲以上年長者以及18歲至59歲患有疾病者。預計每月施打500萬劑，屆時將考驗政府後勤管理能力。

阿根廷正與中國談判購買數百萬劑的科興疫苗，並與中國公司國藥集團（Sinopharm）談判購買預計將於3 月份運抵的1100萬劑疫苗。

不過，號角報（Clarin）等媒體報導在此談判時刻，阿根廷向中國購買總共1500萬劑疫苗仍沒有結果之際，艾柏托政府決定撤換談判不力的阿根廷駐中國大使克瑞克勒（Luis María Kreckler）。

報導指出，這位大使被指控在此敏感時間竟還赴海南島度假，儘管消息遭當事人否認，但政府已簽署人事命令。媒體並指出阿根廷外交部長索拉（Felipe Solá）一向和這位大使不和，正好利用這個機會撤換。

阿根廷政府將繼續與中國的國藥集團、康希諾生物公司（CanSino Biologics）及另一家科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）談判疫苗採購，單劑疫苗價格為20美元，預計明年3月底可取得。

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