英歐雙邊貿易協議敲定 5大重點整理

經過近10個月的曲折談判，歐洲聯盟（EU）和英國 今天總算敲定英國脫歐（Brexit）後的雙邊貿易協議，以處理英國脫離歐盟 單一市場後各方面的關係。

這份協議內容多達2000頁左右，涵蓋今年12月31日後從漁業到未來競爭等各方面問題，以下是法新社整理的協議重點。

● 關稅 方面

英國將在年底正式脫離歐盟的關稅同盟及單一市場，表示貨物跨越英吉利海峽（English Channel）進出口時，雙方企業會面臨各種新的繁文縟節。

英國表示，協議確認雙方「可信賴貿易夥伴」（trusted trader）計畫，這樣就得以減少彼此的程序機制，不過這項計畫的適用範圍仍待觀察。

雙方敲定貿易協議，也代表彼此的貨物交易時不會有關稅或配額問題。

英國出口仍須符合歐盟衛生與安全標準，但在管理有部分成分或元件出於歐盟或英國境外地區的產品，仍須遵守嚴格規範。

● 漁業方面

歐盟漁民未來進入英國漁產水域一直是最棘手且易引發政治爭端的問題之一，也是協議宣布前的最後一片拼圖。英國原先堅持要拿回英國水域的全部控制權，歐盟沿海各國則想確保船隊能繼續在英國水域捕魚。

雙方最終費了一番功夫達成折衷，歐盟漁船將在5年半的過渡期內逐步將目前漁獲量的配額減少25%，之後雙方每年將針對歐盟漁船在英國水域的漁獲量進行談判，若歐盟方面不滿談判結果，可以對英國祭出經濟措施。

● 公平競爭環境方面

另一個障礙是所謂「公平競爭環境」規範，歐盟堅決主張制定此規範，防止未來英國若降低標準或補貼產業時，英國企業會比歐盟競爭對手更具優勢。英國則力抗這樣的制度，不想給歐盟得以強迫英國在環保、勞動規定或國家補助等議題上掐脖子的機會。

英國政府承認，協議仍允許任何一方在自認權益損提交仲裁後，「得以拿出相對應的反制」。

● 安全方面

歐盟表示，協議「為刑事及民事法律事務的執法及司法合作建立新架構」。英國表示，協議將讓雙方持續共享DNA、指紋及旅客資料，並透過歐盟旗下歐洲刑警組織（Europol）合作。

歐盟當局表示，若英國違反遵守「歐洲人權公約」（European Convention of Human Rights）的承諾時，他們也會暫停與英方的安全合作。

● 重大變化

除了協議，英歐雙方都提醒各自民眾，從明年1月1 日起，歐洲各地的民眾和企業都將面臨「重大變化」。英國和歐盟公民將無法自由往返兩地居住和工作。

歐盟表示：「人員、貨物、服務和資本的自由流動將終止。」

「歐盟和英國間畢竟形成2個獨立市場，2個不同的監管和法律空間。這將為貨品和服務貿易、跨境流動與交流帶來目前不存在的壁壘。」